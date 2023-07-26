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Обыски у Аристова: ГБР расследует законность выезда депутата за границу во время войны

26 июля 2023 11:08
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Обыски у Аристова: ГБР расследует законность выезда депутата за границу во время войны
Народный депутат Юрий Аристов. Фото: соцсети
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Сотрудники Государственного бюро расследований и СБУ расследуют обстоятельства поездки украинского депутата Юрия Аристова на Мальдивы во время войны. ГБР и СБУ разбираются, как нардеп мог оказаться на Мальдивах, несмотря на ограничения для выезда госслужащих

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

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"В ходе проверки специалисты Бюро разбираются, как депутат Украины мог оказаться на Мальдивах, несмотря на ограничения для выезда госслужащих. Особое внимание уделяется возможности предоставления некорректной информации в документах, связанных с его поездкой, а именно: продолжительность, цель и направление командировки", — говорится в сообщении.

Установлено, что с 05 июня по 22 июля 2023 года Аристов находился вне Украины. Он отправился в Польшу на короткий срок, чтобы укрепить отношения с Литовским правительством. 

"10 июля 2023 года, находясь вне страны, депутат оформил больничный в частной клинике в Киеве до 19 июля 2023 года. Вероятно, в медицинскую базу данных была введена неверная информация, так как фактического медицинского осмотра не производилось", — отметили в ГБР.

По словам следователей, Аристов со своей семьей до 22 июля пребывал на Мальдивах, в отеле Waldorf Astoria Maldives.

Обыски в доме Юрия Аристова

В доме нардепа прошли обыски, в ходе которых изъяли паспорта для выезда за границу с соответствующими отметками. По предварительной информации, для незаконного выезда была предоставлена неправдивая информация в официальных документах для выезда за границу. В частности, были указаны недостоверные данные о продолжительности, целях и стране "должностной командировки" народного представителя. 

СБУ
Обыски в доме Юрия Аристова. Фото: СБУ
СБУ
Обыски в доме Юрия Аристова. Фото: СБУ
СБУ
Обыски в доме Юрия Аристова. Фото: СБУ

Напомним, что заместитель председателя парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, нардеп от "Слуги народа" Юрий Аристов был замечен в середине июля в пятизвездочном отеле. Речь идет о Waldorf Astoria Maldives, расположенном на Мальдивах.

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