Нардепу Аристову объявили подозрение за отдых на Мальдивах

Народный депутат от "Слуги народа" Юрий Аристов. Фото: facebook.com/yuaristov

Генеральный прокурор Украины сообщил о подозрении народному депутату IX созыва от "Слуги народа" Юрию Аристову. Недавно его заметили на отдыхе на Мальдивах.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

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Нардеп объявил подозрение по факту внесения в официальный документ заведомо ложных сведений (ч. 1 ст. 366 УК Украины).

"По данным следствия, народный избранник, зная о наличии законных ограничений по выезду за границу, в июне 2023 года спланировал отдых с семьей на Мальдивах. Подозреваемый пытался придать законности такому отдыху. Он подготовил документы о предоставлении ему разрешения на служебную командировку на три дня с целью углубления двустороннего сотрудничества с Правительством Литовской Республики", — говорится в сообщении.

В эти документы Аристов внес заведомо ложные сведения о сроке своего пребывания за границей. К тому же он приобрел авиабилеты в Мальдивскую Республику заранее.

Во время нахождения за границей нардеп дистанционно открыл больничный в частном медицинском учреждении столицы Украины. В это время он вместе с семьей отдыхал на Мальдивах в гостиничном комплексе.

Сейчас решается вопрос об избрании Аристову меры пресечения.

Пост Офису генпрокурора. Фото: скриншот

Напомним, заместитель председателя парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, нардеп от "Слуги народа" Юрий Аристов был замечен в середине июля в пятизвездочном отеле. Речь идет о Waldorf Astoria Maldives, расположенном на Мальдивах.

Также мы писали, что в четверг, 27 июля, Верховная Рада Украины досрочно лишила Юрия Аристова депутатских полномочий. "За" проголосовали 320 народных избранников.

Добавим, сотрудники Государственного бюро расследований и СБУ расследуют обстоятельства поездки украинского депутата Юрия Аристова на Мальдивы во время войны. ГБР и СБУ разбираются, как нардеп мог оказаться на Мальдивах, несмотря на ограничения для выезда госслужащих.