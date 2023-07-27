Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Криминал arrow Нардепу Аристову объявили подозрение за отдых на Мальдивах arrow

Нардепу Аристову объявили подозрение за отдых на Мальдивах

27 июля 2023 20:36
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Нардепу Аристову объявили подозрение за отдых на Мальдивах
Народный депутат от "Слуги народа" Юрий Аристов. Фото: facebook.com/yuaristov
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Генеральный прокурор Украины сообщил о подозрении народному депутату IX созыва от "Слуги народа" Юрию Аристову. Недавно его заметили на отдыхе на Мальдивах.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Читайте также:

Подозрение Аристову

Нардеп объявил подозрение по факту внесения в официальный документ заведомо ложных сведений (ч. 1 ст. 366 УК Украины).

"По данным следствия, народный избранник, зная о наличии законных ограничений по выезду за границу, в июне 2023 года спланировал отдых с семьей на Мальдивах. Подозреваемый пытался придать законности такому отдыху. Он подготовил документы о предоставлении ему разрешения на служебную командировку на три дня с целью углубления двустороннего сотрудничества с Правительством Литовской Республики", — говорится в сообщении.

В эти документы Аристов внес заведомо ложные сведения о сроке своего пребывания за границей. К тому же он приобрел авиабилеты в Мальдивскую Республику заранее.

Во время нахождения за границей нардеп дистанционно открыл больничный в частном медицинском учреждении столицы Украины. В это время он вместе с семьей отдыхал на Мальдивах в гостиничном комплексе.

Сейчас решается вопрос об избрании Аристову меры пресечения.

null
Пост Офису генпрокурора. Фото: скриншот

Напомним, заместитель председателя парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, нардеп от "Слуги народа" Юрий Аристов был замечен в середине июля в пятизвездочном отеле. Речь идет о Waldorf Astoria Maldives, расположенном на Мальдивах.

Также мы писали, что в четверг, 27 июля, Верховная Рада Украины досрочно лишила Юрия Аристова депутатских полномочий. "За" проголосовали 320 народных избранников.

Добавим, сотрудники Государственного бюро расследований и СБУ расследуют обстоятельства поездки украинского депутата Юрия Аристова на Мальдивы во время войны. ГБР и СБУ разбираются, как нардеп мог оказаться на Мальдивах, несмотря на ограничения для выезда госслужащих.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:13 Украинцам, пользующимся скважинами, вводятся новые правила

14:20 Жесткий вылов военнообязанных: юрист указал на новый трюк работников ТЦК

12:07СМИ показали первые кадры применения кассетных боеприпасов украинскими бойцами

Новость с фото

03:02В Киевской области повторные взрывы: подробности удара врага

Новость с видео

14:22 Что нельзя делать во время принудительной доставки в ТЦК: советы адвоката

None

"Это кровь и пот": Игнат об успешной работе ПВО и не только в большом интервью

Новость с фото

04:21Взрывы в Житомирской области: вражеская атака на регион

11:36 Украинцам объяснили нюансы мобилизации ограниченно пригодных в августе: это важно

Новость с фото

02:18Взрывы в Днепропетровской области: детали вражеской атаки

08:42 Цыганков получил щедрое предложение от неожиданного клуба

22:37 "Динамо" поблагодарило Луческу за работу

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз