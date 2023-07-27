Нардепу Аристову объявили подозрение за отдых на Мальдивах
Генеральный прокурор Украины сообщил о подозрении народному депутату IX созыва от "Слуги народа" Юрию Аристову. Недавно его заметили на отдыхе на Мальдивах.
Об этом сообщает Офис генерального прокурора.
Подозрение Аристову
Нардеп объявил подозрение по факту внесения в официальный документ заведомо ложных сведений (ч. 1 ст. 366 УК Украины).
"По данным следствия, народный избранник, зная о наличии законных ограничений по выезду за границу, в июне 2023 года спланировал отдых с семьей на Мальдивах. Подозреваемый пытался придать законности такому отдыху. Он подготовил документы о предоставлении ему разрешения на служебную командировку на три дня с целью углубления двустороннего сотрудничества с Правительством Литовской Республики", — говорится в сообщении.
В эти документы Аристов внес заведомо ложные сведения о сроке своего пребывания за границей. К тому же он приобрел авиабилеты в Мальдивскую Республику заранее.
Во время нахождения за границей нардеп дистанционно открыл больничный в частном медицинском учреждении столицы Украины. В это время он вместе с семьей отдыхал на Мальдивах в гостиничном комплексе.
Сейчас решается вопрос об избрании Аристову меры пресечения.
Напомним, заместитель председателя парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, нардеп от "Слуги народа" Юрий Аристов был замечен в середине июля в пятизвездочном отеле. Речь идет о Waldorf Astoria Maldives, расположенном на Мальдивах.
Также мы писали, что в четверг, 27 июля, Верховная Рада Украины досрочно лишила Юрия Аристова депутатских полномочий. "За" проголосовали 320 народных избранников.
Добавим, сотрудники Государственного бюро расследований и СБУ расследуют обстоятельства поездки украинского депутата Юрия Аристова на Мальдивы во время войны. ГБР и СБУ разбираются, как нардеп мог оказаться на Мальдивах, несмотря на ограничения для выезда госслужащих.