У Києві суд кинув у вʼязницю чоловіка, який публічно використовував комуністичну символіку
Жителя столиці суд відправив за ґрати через використання комуністичної символіки. Чоловік проведе у вʼязниці півтора роки, також конфіскують усе його майно.
Про це повідомляє Київська міська прокуратура.
Деталі справи
За даними слідства, фігурант справи використовував власну сторінку в соцмережах для активного поширення публікацій з явними ознаками комуністичного тоталітарного режиму та зображення комуністичної символіки.
"Так, упродовж жовтня-грудня 2022 року чоловік розміщував публікації із зображенням герба СРСР, портретами керівників комуністичного режиму, листівками з привітаннями з радянськими святами, супроводжуючи такі публікації особистими коментарями", — кажуть правоохоронці.
Своєї провини обвинувачений не визнав, у суді не розкаявся.
Покарання
Вироком Подільського районного суду міста Києва обвинуваченого визнано винним в інкримінованому злочині та засуджено до 1 року 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією всього майна.
Нагадаємо, раніше ми писали, що в Україні за держзраду судитимуть відомого проросійського блогера Анатолія Шарія та його спільника, ексочільника поліції Вінниччини. Вони разом працювали на ФСБ РФ.
Додамо, виконувачка обов’язки генерального директора Національного музею Голодомору-геноциду, кандидатка історичних наук Леся Гасиджак готує позов до суду через цькування щодо її зовнішнього вигляду. Раніше у мережі заявили про "невідповідність її тіла" і посади, яку вона обіймає.