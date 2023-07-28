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У Києві суд кинув у вʼязницю чоловіка, який публічно використовував комуністичну символіку

28 липня 2023 15:52
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
У Києві суд кинув у вʼязницю чоловіка, який публічно використовував комуністичну символіку
Суддя під час засідання. Ілюстративне фото: google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Жителя столиці суд відправив за ґрати через використання комуністичної символіки. Чоловік проведе у вʼязниці півтора роки, також конфіскують усе його майно.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

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Деталі справи

За даними слідства, фігурант справи використовував власну сторінку в соцмережах для активного поширення публікацій з явними ознаками комуністичного тоталітарного режиму та зображення комуністичної символіки.

"Так, упродовж жовтня-грудня 2022 року чоловік розміщував публікації із зображенням герба СРСР, портретами керівників комуністичного режиму, листівками з привітаннями з радянськими святами, супроводжуючи такі публікації особистими коментарями", — кажуть правоохоронці.

Своєї провини обвинувачений не визнав, у суді не розкаявся.

Покарання

Вироком Подільського районного суду міста Києва обвинуваченого визнано винним в інкримінованому злочині та засуджено до 1 року 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією всього майна. 

 

У Києві суд кинув у вʼязницю чоловіка, який публічно використовував комуністичну символіку. Фото: Київська міська прокуратура 

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Україні за держзраду судитимуть відомого проросійського блогера Анатолія Шарія та його спільника, ексочільника поліції Вінниччини. Вони разом працювали на ФСБ РФ.

Додамо, виконувачка обов’язки генерального директора Національного музею Голодомору-геноциду, кандидатка історичних наук Леся Гасиджак готує позов до суду через цькування щодо її зовнішнього вигляду. Раніше у мережі заявили про "невідповідність її тіла" і посади, яку вона обіймає.

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