Суддя під час засідання. Ілюстративне фото: google.com

Жителя столиці суд відправив за ґрати через використання комуністичної символіки. Чоловік проведе у вʼязниці півтора роки, також конфіскують усе його майно.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

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Деталі справи

За даними слідства, фігурант справи використовував власну сторінку в соцмережах для активного поширення публікацій з явними ознаками комуністичного тоталітарного режиму та зображення комуністичної символіки.

"Так, упродовж жовтня-грудня 2022 року чоловік розміщував публікації із зображенням герба СРСР, портретами керівників комуністичного режиму, листівками з привітаннями з радянськими святами, супроводжуючи такі публікації особистими коментарями", — кажуть правоохоронці.

Своєї провини обвинувачений не визнав, у суді не розкаявся.

Покарання

Вироком Подільського районного суду міста Києва обвинуваченого визнано винним в інкримінованому злочині та засуджено до 1 року 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією всього майна.

У Києві суд кинув у вʼязницю чоловіка, який публічно використовував комуністичну символіку. Фото: Київська міська прокуратура

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