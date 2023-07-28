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В Киеве суд бросил в тюрьму мужчину, который публично использовал коммунистическую символику

28 июля 2023 15:52
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
В Киеве суд бросил в тюрьму мужчину, который публично использовал коммунистическую символику
Судья во время заседания. Иллюстративное фото: google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Жителя столицы суд отправил за решетку из-за использования коммунистической символики. Мужчина проведет в тюрьме полтора года, также конфискуют все его имущество.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

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Детали дела

По данным следствия, фигурант дела использовал свою страницу в соцсетях для активного распространения публикаций с явными признаками коммунистического тоталитарного режима и изображения коммунистической символики.

"В течение октября-декабря 2022 года мужчина размещал публикации с изображением герба СССР, портретами руководителей коммунистического режима, открытками с поздравлениями с советскими праздниками, сопровождая такие публикации личными комментариями", — говорят правоохранители.

Своей вины обвиняемый не признал, в суде не раскаялся.

Наказание

Приговором Подольского районного суда города Киева обвиняемый признан виновным в инкриминируемом преступлении и приговорен к 1 году 6 месяцам лишения свободы с конфискацией всего имущества.

 

В Киеве суд бросил в тюрьму мужчину, который публично использовал коммунистическую символику. Фото: Киевская городская прокуратура

Напомним, ранее мы писали, что в Украине за госизмену будут судить известного пророссийского блоггера Анатолия Шария и его сообщника, экс-главу полиции Винницкой области. Они вместе работали в ФСБ РФ.

Добавим, исполняющая обязанности генерального директора Национального музея Голодомора-геноцида, кандидат исторических наук Леся Гасиджак готовит иск в суд из-за травли относительно ее внешнего вида. Ранее в сети заявили о "несоответствии ее тела" и занимаемой должности.

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