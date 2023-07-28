Судья во время заседания. Иллюстративное фото: google.com

Жителя столицы суд отправил за решетку из-за использования коммунистической символики. Мужчина проведет в тюрьме полтора года, также конфискуют все его имущество.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

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Детали дела

По данным следствия, фигурант дела использовал свою страницу в соцсетях для активного распространения публикаций с явными признаками коммунистического тоталитарного режима и изображения коммунистической символики.

"В течение октября-декабря 2022 года мужчина размещал публикации с изображением герба СССР, портретами руководителей коммунистического режима, открытками с поздравлениями с советскими праздниками, сопровождая такие публикации личными комментариями", — говорят правоохранители.

Своей вины обвиняемый не признал, в суде не раскаялся.

Наказание

Приговором Подольского районного суда города Киева обвиняемый признан виновным в инкриминируемом преступлении и приговорен к 1 году 6 месяцам лишения свободы с конфискацией всего имущества.

В Киеве суд бросил в тюрьму мужчину, который публично использовал коммунистическую символику. Фото: Киевская городская прокуратура

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