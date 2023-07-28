Незаконно заволоділи землею у Буковелі: СБУ повідомила про підозру чотирьом особам

Правоохоронці та підозрювані. Фото: Офіс генерального прокурора\Telegram

У Буковелі четверо осіб незаконно заволоділи землею на суму понад 7 мільйонів гривень. Служба безпеки України повідомила їм про підозру.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

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Повідомляється, що уродженець Волині, який був неодноразово судимий, організував злочинну схему незаконного заволодіння земельними ділянками на території Івано-Франківської області.

Чоловікові допомагали землевпорядник, державний кадастровий реєстратор та державний реєстратора Центру надання адміністративних послуг.

"Підозрювані використовували підроблені акти на право власності на земельні ділянки зразка 2001-2002 років. Вони вносили до них неправдиві відомості про власників земельних ділянок та їх цільове призначення. При цьому землі, які фактично розташовані на території Поляницького лісництва Ворохтянського лісового господарства Івано-Франківської області, ніколи не виводилися з державної власності", — йдеться у повідомленні.

Відтак, у результаті протиправних дій шахраїв землі вилучували з державної власності. Згідно з експертизою злочинці завдали державі близько 7 млн грн збитків.

Правоохоронці проводять обшуки. Фото: Офіс генерального прокурора\Telegram

Правоохоронці проводять обшуки. Фото: Офіс генерального прокурора\Telegram 1 / 2

Нагадаємо, у Києві суд кинув до вʼязниці чоловіка, який публічно використовував комуністичну символіку. Чоловік проведе у вʼязниці півтора роки, також конфіскують усе його майно.

Додамо, що в Україні за держзраду судитимуть відомого проросійського блогера Анатолія Шарія та його спільника, ексочільника поліції Вінниччини. Вони разом працювали на ФСБ РФ.