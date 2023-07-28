Незаконно заволоділи землею у Буковелі: СБУ повідомила про підозру чотирьом особам

Незаконно заволоділи землями у Буковелі: СБУ повідомила про підозру чотирьом особам
У Буковелі четверо осіб незаконно заволоділи землею на суму понад 7 мільйонів гривень. Служба безпеки України повідомила їм про підозру.
Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.
Незаконне заволодіння землею
Повідомляється, що уродженець Волині, який був неодноразово судимий, організував злочинну схему незаконного заволодіння земельними ділянками на території Івано-Франківської області.
Чоловікові допомагали землевпорядник, державний кадастровий реєстратор та державний реєстратора Центру надання адміністративних послуг.
"Підозрювані використовували підроблені акти на право власності на земельні ділянки зразка 2001-2002 років. Вони вносили до них неправдиві відомості про власників земельних ділянок та їх цільове призначення. При цьому землі, які фактично розташовані на території Поляницького лісництва Ворохтянського лісового господарства Івано-Франківської області, ніколи не виводилися з державної власності", — йдеться у повідомленні.
Відтак, у результаті протиправних дій шахраїв землі вилучували з державної власності. Згідно з експертизою злочинці завдали державі близько 7 млн грн збитків.
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Правоохоронці проводять обшуки. Фото: Офіс генерального прокурора\Telegram
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Правоохоронці проводять обшуки. Фото: Офіс генерального прокурора\Telegram
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