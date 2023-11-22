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Нардепа Одарченко взяли под стражу — какой залог

22 ноября 2023 18:02
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Нардепа Одарченко взяли под стражу — какой залог
Народный депутат Андрей Одарченко. Фото: Facebook
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Высший антикоррупционный суд взял под стражу народного депутата от "Слуги Народа" Андрея Одарченко. Ему назначили залог в 15 млн грн.

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции.

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"Высший антикорсуд избрал меру пресечения народному депутату от "Слуги Народа" Андрею Одарченко. Его взяли под стражу до 20 января 2024 года", — говорится в сообщении.

Его заключили под стражу в зале суда. В Центре противодействия коррупции рассказали, что альтернативный залог — 15 млн грн.

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Пост Центра противодействия коррупции. Фото: скриншот

Напомним, правоохранителям НАБУ и САП удалось разоблачить народного депутата на попытке подкупа главы Государственного агентства по восстановлению и развитию инфраструктуры. Народный избранник предлагал топ-чиновнику взятку в биткоинах.

Также мы писали, что САП и НАБУ сообщили о подозрении нардепу от "Слуги народа" Андрею Одарченко, который пытался подкупить главу Госагентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафу Найема. В суде прокуроры зачитали запись разговора политиков, где Одарченко убеждает Найема в сдаче Харькова россиянам.

Добавим, Высший антикоррупционный суд Украины избирает меру пресечения народному депутату от "Слуги Народа" Андрею Одарченко. Его разоблачили на попытке подкупа биткойнами главы Госагентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафы Найема в обмен на выделение денег на ремонт университета. У сети появился разговор между сторонами.

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