Нардепа Одарченко взяли под стражу — какой залог
Высший антикоррупционный суд взял под стражу народного депутата от "Слуги Народа" Андрея Одарченко. Ему назначили залог в 15 млн грн.
Об этом сообщает Центр противодействия коррупции.
Одарченко под стражей
"Высший антикорсуд избрал меру пресечения народному депутату от "Слуги Народа" Андрею Одарченко. Его взяли под стражу до 20 января 2024 года", — говорится в сообщении.
Его заключили под стражу в зале суда. В Центре противодействия коррупции рассказали, что альтернативный залог — 15 млн грн.
Напомним, правоохранителям НАБУ и САП удалось разоблачить народного депутата на попытке подкупа главы Государственного агентства по восстановлению и развитию инфраструктуры. Народный избранник предлагал топ-чиновнику взятку в биткоинах.
Также мы писали, что САП и НАБУ сообщили о подозрении нардепу от "Слуги народа" Андрею Одарченко, который пытался подкупить главу Госагентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафу Найема. В суде прокуроры зачитали запись разговора политиков, где Одарченко убеждает Найема в сдаче Харькова россиянам.
Добавим, Высший антикоррупционный суд Украины избирает меру пресечения народному депутату от "Слуги Народа" Андрею Одарченко. Его разоблачили на попытке подкупа биткойнами главы Госагентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафы Найема в обмен на выделение денег на ремонт университета. У сети появился разговор между сторонами.
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