Правоохранители разоблачили нардепа на попытке подкупа биткоинами чиновника
Правоохранителям НАБУ и САП удалось разоблачить народного депутата на попытке подкупа главы Государственного агентства по восстановлению и развитию инфраструктуры. Народный избранник предлагал топ-чиновнику взятку в биткоинах.
Об этом сообщает НАБУ.
Нардеп пытался подкупить государственного чиновника
Так, народный депутат Украины, член комитета по антикоррупционной политике предлагал председателю Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры неправомерную выгоду в криптовалюте Bitcoin, в эквиваленте 50 тыс. долларов.
По данным СМИ, речь идет об Андрее Ордаченко от партии "Слуга народа".
В НАБУ рассказали, что в обмен на деньги нардеп просил помочь в направлении средств из фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии РФ на ремонт подконтрольного ему объекта инфраструктуры.
"После выделения средств из фонда на криптокошелек обличителя-чиновника поступил первый транш неправомерной выгоды в эквиваленте 10 тыс. долл. США", — говорится в сообщении.
Там заметили, что первая в истории антикоррупционных органов неправомерная выгода в криптовалюте, которую удалось задокументировать.
В настоящее время продолжаются следственные действия.
Напомним, что Командующему оперативно-стратегической группировкой войск "Одесса" пытались дать взятку. За это злоумышленники хотели получить разрешение на лов биоресурсов в запрещенной пограничной зоне.
Также мы писали, что в Сумах инспектор военной службы правопорядка брал взятки у призывников, которым обещал избегание мобилизации. Государственное бюро расследований задержало военнослужащего при получении взятки.
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