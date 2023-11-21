Правоохранители разоблачили нардепа на попытке подкупа биткоинами чиновника

НАБУ и САП задержали нардепа, который дал взятку чиновнику. Фото: НАБУ

Правоохранителям НАБУ и САП удалось разоблачить народного депутата на попытке подкупа главы Государственного агентства по восстановлению и развитию инфраструктуры. Народный избранник предлагал топ-чиновнику взятку в биткоинах.

Об этом сообщает НАБУ.

Читайте также:

Нардеп пытался подкупить государственного чиновника

Так, народный депутат Украины, член комитета по антикоррупционной политике предлагал председателю Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры неправомерную выгоду в криптовалюте Bitcoin, в эквиваленте 50 тыс. долларов.

По данным СМИ, речь идет об Андрее Ордаченко от партии "Слуга народа".

НАБУ и САП разоблачили на взятке нардепа. Фото: НАБУ

В НАБУ рассказали, что в обмен на деньги нардеп просил помочь в направлении средств из фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии РФ на ремонт подконтрольного ему объекта инфраструктуры.

"После выделения средств из фонда на криптокошелек обличителя-чиновника поступил первый транш неправомерной выгоды в эквиваленте 10 тыс. долл. США", — говорится в сообщении.

НАБУ и САП разоблачили на взятке нардепа. Фото: НАБУ

Там заметили, что первая в истории антикоррупционных органов неправомерная выгода в криптовалюте, которую удалось задокументировать.

В настоящее время продолжаются следственные действия.

Напомним, что Командующему оперативно-стратегической группировкой войск "Одесса" пытались дать взятку. За это злоумышленники хотели получить разрешение на лов биоресурсов в запрещенной пограничной зоне.

Также мы писали, что в Сумах инспектор военной службы правопорядка брал взятки у призывников, которым обещал избегание мобилизации. Государственное бюро расследований задержало военнослужащего при получении взятки.