Правоохоронці викрили нардепа на спробі підкупу біткоїнами топпосадовця
Правоохоронцям НАБУ та САП вдалося викрити народного депутата на спробі підкупу голови Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури. Народний обранець пропонував топпосадовцю хабар в біткоїнах.
Про це повідомляє НАБУ.
Нардеп намагався підкупити державного топпосадовця
Так, народний депутат України, член комітету з питань антикорупційної політики пропонував голові Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури неправомірну вигоду у криптовалюті Bitcoin, в еквіваленті 50 тис. доларів.
За даними ЗМІ, йдеться про Андрія Ордаченка від партії "Слуга народу".
У НАБУ розповіли, що в обмін на гроші нардеп просив посприяти в направлення коштів з фонду ліквідації наслідків збройної агресії РФ на ремонт підконтрольного йому об’єкта інфраструктури.
"Після виділення коштів з фонду на криптогаманець викривача-топпосадовця надійшов перший транш неправомірної вигоди в еквіваленті 10 тис. дол. США", — йдеться у повідомленні.
Там зауважили, що це перша в історії антикорупційних органів неправомірна вигода у криптовалюті, яку вдалося задокументувати.
Наразі тривають слідчі дії.
Нагадаємо, що Командувачу оперативно-стратегічного угруповання військ "Одеса" намагалися дати хабар. За це зловмисники хотіли отримати дозвіл на вилов біоресурсів у забороненій прикордонній зоні.
Також ми писали, що у Сумах інспектор військової служби правопорядку брав хабарі у призовників, яким обіцяв уникнення від мобілізації. Державне бюро розслідувань затримало військовослужбовця під час отримання хабаря.
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