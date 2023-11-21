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Правоохоронці викрили нардепа на спробі підкупу біткоїнами топпосадовця

21 листопада 2023 11:53
оновлено: 12:04
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Правоохоронці викрили нардепа на спробі підкупу біткоїнами топпосадовця
НАБУ та САП затримали нардепа, який дав хабар топпосадовцю. Фото: НАБУ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Правоохоронцям НАБУ та САП вдалося викрити народного депутата на спробі підкупу голови Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури. Народний обранець пропонував топпосадовцю хабар в біткоїнах.

Про це повідомляє НАБУ.

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Так, народний депутат України, член комітету з питань антикорупційної політики пропонував голові Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури неправомірну вигоду у криптовалюті Bitcoin, в еквіваленті 50 тис. доларів. 

За даними ЗМІ, йдеться про Андрія Ордаченка від партії "Слуга народу".

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НАБУ та САП викрили на хабарі нардепа. Фото: НАБУ

У НАБУ розповіли, що в обмін на гроші нардеп просив посприяти в направлення коштів з фонду ліквідації наслідків збройної агресії РФ на ремонт підконтрольного йому об’єкта інфраструктури.

"Після виділення коштів з фонду на криптогаманець викривача-топпосадовця надійшов перший транш неправомірної вигоди в еквіваленті 10 тис. дол. США", — йдеться у повідомленні.

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НАБУ та САП викрили на хабарі нардепа. Фото: НАБУ

Там зауважили, що це перша в історії антикорупційних органів неправомірна вигода у криптовалюті, яку вдалося задокументувати.

Наразі тривають слідчі дії.

Нагадаємо, що Командувачу оперативно-стратегічного угруповання військ "Одеса" намагалися дати хабар. За це зловмисники хотіли отримати дозвіл на вилов біоресурсів у забороненій прикордонній зоні.

Також ми писали, що у Сумах інспектор військової служби правопорядку брав хабарі у призовників, яким обіцяв уникнення від мобілізації. Державне бюро розслідувань затримало військовослужбовця під час отримання хабаря.

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