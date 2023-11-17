У Сумах інспектор військової служби брав хабарі в ухилянтів

Вилучені гроші та документи на даху авто. Фото: ДБР

У Сумах інспектор військової служби правопорядку брав хабарі у призовників, яким обіцяв уникнення від мобілізації. Державне бюро розслідувань затримало військовослужбовця під час отримання хабаря.

Про це повідомляє ДБР.

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У Сумах працівники ДБР у взаємодії із СБУ викрили інспектора військової служби правопорядку. Він переконував ухилянтів, що має усі необхідні зв'язки у військкоматі і вони зможуть уникнути мобілізації або ж отримати відстросчку. Призовникам він показував своє фейкове посвідчення капітана, хоча насправді був у званні сержанта. За свої послуги він брав суму у розмірі понад $10 тисяч.

"Щоб убезпечити ухилянтів від отримання повісток, він мав чисті бланки повісток з печатками, які видавав чоловікам. Завдяки такій схемі, "клієнти" могли апелювати до працівників ТЦК та СП, що вони вже отримали повістку та як раз йдуть до військкомату", — зазначають у ДБР.

ДБР затримало військовослужбовця під час отримання ним частини хабаря у $3 тисячі, а до цього він отримав $8 тисяч.

Нагадаємо, у Волинській області викрили правоохоронця, який незаконно займався перетином кордону для ухилянтів, які виїжджали під виглядом людей з інвалідністю. Наразі його затримано.

Також ми писали, у Києві правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють у продажі підроблених посвідчень для виїзду за кордон військовозобов'язаних. Ціна такого документа становила 5,5 тис. доларів.