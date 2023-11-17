Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Кримінал arrow У Сумах інспектор військової служби брав хабарі в ухилянтів arrow

У Сумах інспектор військової служби брав хабарі в ухилянтів

17 листопада 2023 12:57
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
У Сумах інспектор військової служби брав хабарі в ухилянтів
Вилучені гроші та документи на даху авто. Фото: ДБР
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

У Сумах інспектор військової служби правопорядку брав хабарі у призовників, яким обіцяв уникнення від мобілізації. Державне бюро розслідувань затримало військовослужбовця під час отримання хабаря.

Про це повідомляє ДБР.

Читайте також:

Військовий інспектор брав хабарі в ухилянтів

У Сумах працівники ДБР у взаємодії із СБУ викрили інспектора військової служби правопорядку. Він переконував ухилянтів, що має усі необхідні зв'язки у військкоматі і вони зможуть уникнути мобілізації або ж отримати відстросчку. Призовникам він показував своє фейкове посвідчення капітана, хоча насправді був у званні сержанта. За свої послуги він брав суму у розмірі понад $10 тисяч.

"Щоб убезпечити ухилянтів від отримання повісток, він мав чисті бланки повісток з печатками, які  видавав чоловікам. Завдяки такій схемі, "клієнти" могли апелювати до працівників ТЦК та СП, що вони вже отримали повістку та як раз йдуть до військкомату", — зазначають у ДБР.

ДБР затримало військовослужбовця під час отримання ним частини хабаря у $3 тисячі, а до цього він отримав $8 тисяч.

Нагадаємо, у Волинській області викрили правоохоронця, який незаконно займався перетином кордону для ухилянтів, які виїжджали під виглядом людей з інвалідністю. Наразі його затримано.

Також ми писали, у Києві правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють у продажі підроблених посвідчень для виїзду за кордон військовозобов'язаних. Ціна такого документа становила 5,5 тис. доларів.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:31 В Україні закриють 53 заправки — відому мережу АЗС позбавили ліцензій

06:42 Кого можуть зняти з військового обліку — перелік категорій осіб

18:19 Країни Заходу незадоволені операціями українських спецслужб, — The Times

15:15Мовний скандал у виші в Дніпрі — деякі студенти стали на захист викладачки

05:51 Яких військових потребують на передовій — перелік спеціальностей

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

11:30Черговий мовний скандал в Одеській області — деталі

06:40Ціни на металобрухт у листопаді — скільки коштує 1 кг чермета в Україні

08:36 Жирона продасть Циганкова і поверне Ромеу

17:24Місто напівоточене — в ЗСУ розповіли про ситуацію в Авдіївці

Новина з відео

22:57 У Київській області пішов перший сніг

Актуальне по темі