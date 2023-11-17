В Сумах инспектор военной службы брал взятки у уклонистов

Изъятые деньги и документы на крыше авто. Фото: ГБР

В Сумах инспектор военной службы правопорядка брал взятки у призывников, которым обещал избежание от мобилизации. Государственное бюро расследований задержало военнослужащего при получении взятки.

Об этом сообщает ГБР.

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В Сумах сотрудники ГБР во взаимодействии с СБУ разоблачили инспектора военной службы правопорядка. Он убеждал уклонистов, что имеет все необходимые связи в военкомате и они смогут избежать мобилизации или получить отсрочку. Призывникам он показывал свое фейковое удостоверение капитана, хотя на самом деле был в звании сержанта. За свои услуги он брал сумму более чем $10 тысяч.

"Чтобы обезопасить уклоняющихся от получения повесток, у него были чистые бланки повесток с печатями, которые он выдавал мужчинам. Благодаря такой схеме, "клиенты" могли апеллировать к работникам ТЦК и СП, что они уже получили повестку и как раз идут в военкомат", — отмечают в ГБР.

ГБР задержало военнослужащего при получении им части взятки в $3 тысячи, а до этого он получил $8 тысяч.

Напомним, в Волынской области разоблачили правоохранителя, который незаконно занимался пересечением границы для уезжавших под видом людей с инвалидностью уклонистов. Сейчас он задержан.

Также мы писали, что в Киеве правоохранители задержали мужчину, которого подозревают в продаже поддельных удостоверений для выезда за границу военнообязанных. Цена такого документа составила 5,5 тыс. долларов.