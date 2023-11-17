Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Криминал arrow В Сумах инспектор военной службы брал взятки у уклонистов arrow

В Сумах инспектор военной службы брал взятки у уклонистов

17 ноября 2023 12:57
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
В Сумах инспектор военной службы брал взятки у уклонистов
Изъятые деньги и документы на крыше авто. Фото: ГБР
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

В Сумах инспектор военной службы правопорядка брал взятки у призывников, которым обещал избежание от мобилизации. Государственное бюро расследований задержало военнослужащего при получении взятки.

Об этом сообщает ГБР.

Читайте также:

Военный инспектор брал взятки у уклонистов

В Сумах сотрудники ГБР во взаимодействии с СБУ разоблачили инспектора военной службы правопорядка. Он убеждал уклонистов, что имеет все необходимые связи в военкомате и они смогут избежать мобилизации или получить отсрочку. Призывникам он показывал свое фейковое удостоверение капитана, хотя на самом деле был в звании сержанта. За свои услуги он брал сумму более чем $10 тысяч.

"Чтобы обезопасить уклоняющихся от получения повесток, у него были чистые бланки повесток с печатями, которые он выдавал мужчинам. Благодаря такой схеме, "клиенты" могли апеллировать к работникам ТЦК и СП, что они уже получили повестку и как раз идут в военкомат", — отмечают в ГБР.

ГБР задержало военнослужащего при получении им части взятки в $3 тысячи, а до этого он получил $8 тысяч.

Напомним, в Волынской области разоблачили правоохранителя, который незаконно занимался пересечением границы для уезжавших под видом людей с инвалидностью уклонистов. Сейчас он задержан.

Также мы писали, что в Киеве правоохранители задержали мужчину, которого подозревают в продаже поддельных удостоверений для выезда за границу военнообязанных. Цена такого документа составила 5,5 тыс. долларов.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:31 В Украине закроют 53 заправки — известную сеть АЗС лишили лицензий

06:42 Кого могут снять с военного учета — список категорий лиц

18:19 Страны Запада недовольны операциями украинских спецслужб, — The Times

15:15Языковой скандал в вузе в Днепре — некоторые студенты встали на защиту преподавателя

05:51 В каких военных нуждаются на передовой — перечень специальностей

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новость с видео

11:30Очередной языковой скандал в Одесской области — подробности

06:40Цены на металлолом в ноябре — сколько стоит 1 кг чермета в Украине

08:36 Жирона продаст Цыганкова и вернет Ромеу

17:24Город полуокружен — в ВСУ рассказали о ситуации в Авдеевке

Новость с видео

22:57 В Киевской области пошел первый снег

Актуальное по теме