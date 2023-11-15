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На Волині правоохоронець організував схему для втечі ухилянтів за кордон

15 листопада 2023 14:06
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
На Волині правоохоронець організував схему для втечі ухилянтів за кордон
Викриття правоохоронця у Волинській області. Фото: ДБР
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

У Волинській області викрили правоохоронця, який незаконно займався перетином кордону для ухилянтів, які виїжджали під виглядом людей з інвалідністю. Наразі його затримано.

Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

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Зазначається, що чоловік, який працював в одному з правоохоронних органів на Волині, організував схему переправлення за кордон для ухилянтів. За такі послуги він вимагав вісім тисяч доларів. 

"Задокументовано факт, коли "клієнт" на кордоні назвав заздалегідь обумовлений пароль, після чого був оформлений ніби як "особа з інвалідністю за наявності посвідчення". При цьому жодних підтверджуючих документів він не надавав. Наразі "клієнт" вже повернувся в Україну", — йдеться у повідомленні.

Оплата частинами за злочинні "послуги"

Зазначається, що правоохоронець отримував гроші через три транші, а саме:

  • 4,5 тисячі доларів за початок підготовки до перетину кордону; 
  • 1,5 тисяч доларів перед виїздом за кордон; 
  • 2 тисячі доларів після виїзду з України, які мала передати довірена особа.

Як відомо, його затримали саме під час отримання останнього траншу від посередника.

Наразі правоохоронець отримав підозру. Також вирішується питання щодо притягнення до відповідальності його поплічників. 

правоохоронець на Волині займався незаконним перетином кордону
Скриншот допису з телеграм-каналу ДБР

Нагадаємо, раніше в Одесі на лаву підсудних відправили чоловіка, який допомагав військовозобов'язаним чоловікам виїхати за межі України. Ухилянти зверталися по допомогу до громадянина іншої держави, який мав влаштувати "безпечний трансфер".

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