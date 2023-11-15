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На Волыни правоохранитель организовал схему для побега уклонистов за границу

15 ноября 2023 14:06
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
На Волыни правоохранитель организовал схему для побега уклонистов за границу
Разоблачение правоохранителя в Волынской области. Фото: ГБР
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Волынской области разоблачили правоохранителя, который незаконно занимался пересечением границы для уклонистов, которые выезжали под видом людей с инвалидностью. Сейчас он задержан.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

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Отмечается, что мужчина, который работал в одном из правоохранительных органов на Волыни, организовал схему переправки за границу для уклонистов. За такие услуги он потребовал восемь тысяч долларов.

"Задокументирован факт, когда "клиент" на границе назвал заранее оговоренный пароль, после чего был оформлен как "лицо с инвалидностью при наличии удостоверения". При этом никаких подтверждающих документов он не предоставлял. Сейчас "клиент" уже вернулся в Украину", — говорится в сообщении.

Оплата частями за преступные "услуги"

Отмечается, что правоохранитель получал деньги через три транша, а именно:

  • 4,5 тысячи долларов за начало подготовки к пересечению границы;
  • 1,5 тысячи долларов перед выездом за границу;
  • 2 тысячи долларов после выезда из Украины, которые должно было передать доверенное лицо.

Как известно, он был задержан именно во время получения последнего транша от посредника.

Правоохранитель получил подозрение. Также решается вопрос о привлечении к ответственности его пособников.

правоохранитель на Волыни занимался незаконным пересечением границы
Скриншот сообщения из телеграмм-канала ГБР

Напомним, ранее в Одессе на скамью подсудимых отправили мужчину, который помогал военнообязанным мужчинам уехать за пределы Украины. Уклонисты обращались за помощью к гражданину другого государства, который должен был устроить "безопасный трансфер".

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