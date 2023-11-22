Люблю крипту, у мене обмінники — подробиці листування Одарченка з Найємом

Андрій Одарченко зі своїми захисниками на засіданні Вищого антикорупційного суду. Фото: "Радіо Свобода"

Вищий антикорупційний суд України обирає запобіжний захід народному депутату від "Слуги Народу" Андрію Одарченку. Його викрили на спробі підкупу біткойнами голови Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафи Найєма в обмін на виділення грошей на ремонт університету. У мережі з'явилася розмова між сторонами.

Про це повідомляє Центр протидії корупції.

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Розмова Одарченка та Найєма

У мережі оприлюднили цитати депутата із записів НАБУ:

"Я люблю крипту. Ти що, ніколи не користувався криптою? Це ох*єнна тема. У мене свої обмінники. Скрізь, у Львові, Харкові, Києві. Та хоч в Іспанії".

Нардеп у розмовах з Найємом говорив, що боїться цих тем, тому дуже обережний.

"Я сам в антикорупційному комітеті, якщо зачеплять, то потім не буде ні настрою, ні щастя, нічого", — каже Найєм.

У САП розповіли, що повідомленнями обмінювалися в одному з месенджерів. Після передачі 10 тисяч доларів у крипті Одарченко написав Найєму "Привіт". Це означало, що кошти переказали.

Одарченко наголошував, що ніяких біткойнів не переказував.

"Мустафа попросив мене, щоб я навчив його користуватися криптовотетім. Я йому нічого не переводив".

У Центрі протидії корупції також звернули увагу на ще один цікавий момент. Коли голова Верховної Ради Руслан Стефанчук після введення воєнного стану заявив, що хто з Києва поїде, той зрадник, то Одарченко сказав:

"Я одразу, як вийшов, до Закарпаття поїхав. Думаю, ідіть ви..."

У серпні цього року нардеп заявив, що не вірить, що Харків вистоїть. Він називав Росію потужною.

Зазначимо, що САП попросив взяти депутата під варту із альтернативною заставою у розмірі 15 млн грн.

Допис Центру протидії корупції. Фото: скриншот

Допис Центру протидії корупції. Фото: скриншот

Нагадаємо, правоохоронцям НАБУ та САП вдалося викрити народного депутата на спробі підкупу голови Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури. Народний обранець пропонував топпосадовцю хабар у біткоїнах.

Також ми писали, що дочка скандального депутата Андрія Одарченка, підозрюваного у корупції, регулярно у своїх соцмережах показує заможне життя. Дівчина знімає відео під пісні російських виконавців та хизується одягом від найдорожчих брендів світу.

Додамо, САП та НАБУ повідомили про підозру нардепу від "Слуги народу" Андрію Одарченку, який намагався підкупити голову Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафу Найєма. В суді прокури зачитали запис розмови політиків, де Одарченко переконує Найєма у здачі Харкова росіянам.