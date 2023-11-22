Люблю крипту, у меня обменники — подробности переписки Одарченко с Найемом

Андрей Одарченко со своими защитниками на заседании Высшего антикоррупционного суда. Фото: "Радио Свобода"

Высший антикоррупционный суд Украины избирает меру пресечения народному депутату от "Слуги Народа" Андрею Одарченко. Его разоблачили на попытке подкупа биткойнами главы Госагентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафы Найема в обмен на выделение денег на ремонт университета. У сети появился разговор между сторонами.

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции.

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Разговор Одарченко и Найема

В сети обнародовали цитаты депутата из записей НАБУ:

"Я люблю крипту. Ты что, никогда не пользовался криптой? Это ох*енная тема. У меня свои обменники. Везде, во Львове, Харькове, Киеве. Да хоть в Испании".

Нардеп в разговорах с Найемом говорил, что боится этих тем, поэтому очень осторожен.

"Я сам в антикоррупционном комитете, если тронут, то потом не будет ни настроения, ни счастья, ничего", — говорит Найем.

В САП рассказали, что сообщениями обменивались в одном из мессенджеров. После передачи 10 тысяч долларов в крипте Одарченко написал Найему "Привет". Это означало, что средства перевели.

Одарченко отмечал, что никаких биткойнов не пересказывал.

"Мустафа попросил меня, чтобы я научил его пользоваться криптотетом. Я ему ничего не переводил" .

В Центре противодействия коррупции также обратили внимание на еще один интересный момент. Когда глава Верховной Рады Руслан Стефанчук после введения военного положения заявил, что кто из Киева уедет, тот предатель, то Одарченко сказал:

"Я сразу как вышел, в Закарпатье уехал. Думаю, идите вы...".

В августе этого года нардеп заявил, что не верит, что Харьков устоит. Он называл Россию мощной.

Отметим, что САП попросил взять депутата под стражу с альтернативным залогом в размере 15 млн грн.

Пост Центра противодействия коррупции. Фото: скриншот

Пост Центра противодействия коррупции. Фото: скриншот

Напомним, правоохранителям НАБУ и САП удалось разоблачить народного депутата на попытке подкупа главы Государственного агентства по восстановлению и развитию инфраструктуры. Народный избранник предлагал топ-чиновнику взятку в биткоинах.

Также мы писали, что дочь скандального депутата Андрея Одарченко, подозреваемого в коррупции, регулярно в своих соцсетях показывает состоятельную жизнь. Девушка снимает видео под песни российских исполнителей и хвалится одеждой от самых дорогих брендов мира.

Добавим, САП и НАБУ сообщили о подозрении нардепу от "Слуги народа" Андрею Одарченко, который пытался подкупить главу Госагентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафу Найема. В суде прокуроры зачитали запись разговора политиков, где Одарченко убеждает Найема в сдаче Харькова россиянам.