Нардепа Одарченка взяли під варту — яка застава

Народний депутат Андрій Одарченко. Фото: Facebook

Вищий антикорупційний суд взяв під варту народного депутата від "Слуги Народу" Андрія Одарченка. Йому призначили заставу в 15 млн грн.

Про це повідомляє Центр протидії корупції.

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"Вищий антикорсуд обрав запобіжний захід народному депутату від "Слуги Народу" Андрію Одарченку. Його взяли під варту до 20 січня 2024 року", — йдеться у повідомленні.

Його взяли під варту в залі суду. У Центрі протидії корупції розповіли, що альтернативна застава — 15 млн грн.

Допис Центру протидії корупції. Фото: скриншот

Нагадаємо, правоохоронцям НАБУ та САП вдалося викрити народного депутата на спробі підкупу голови Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури. Народний обранець пропонував топпосадовцю хабар у біткоїнах.

Також ми писали, що САП та НАБУ повідомили про підозру нардепу від "Слуги народу" Андрію Одарченку, який намагався підкупити голову Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафу Найєма. В суді прокури зачитали запис розмови політиків, де Одарченко переконує Найєма у здачі Харкова росіянам.

Додамо, Вищий антикорупційний суд України обирає запобіжний захід народному депутату від "Слуги Народу" Андрію Одарченку. Його викрили на спробі підкупу біткойнами голови Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафи Найєма в обмін на виділення грошей на ремонт університету. У мережі з'явилася розмова між сторонами.