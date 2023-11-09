Нардепа Николаенко, сбившего 18-летнюю девушку, отправили под домашний арест

Народный депутат Андрей Николаенко. Фото: УНИАН

В Киеве Печерский районный суд направил под домашний арест народного депутата от "Батькивщины" Андрея Николаенко. Он, превысив скорость, сбил насмерть 18-летнюю девушку в Житомирской области.

Об этом сообщает УНН.

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Во время судебного заседания прокурор заявил, что народный избранник ехал со скоростью 146 км/ч на участке, где разрешено до 110 км/ч.

Сам Николаенко сказал, что он ехал с допустимой скоростью.

Сбил насмерть девушку

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении нардепу от "Батькивщины" Андрею Николаенко, сбившего насмерть девушку.

Событие произошло на трассе Киев-Чоп вблизи села Березовка Житомирского района около десяти утра 3 ноября. Нардеп сбил 18-летнюю девушку, которая погибла

Правоохранители сообщили, что Николаенко двигался с превышением разрешенной скорости.

Ранее мы сообщали, что Печерский райсуд Киева не избрал меру пресечения народному депутату Украины Андрею Николаенко, который вблизи Житомира сбил насмерть 18-летнюю девушку. Судья объявила перерыв в заседании.

Напомним, что Офис Генерального прокурора сообщил о подозрении народному депутату Украины. Он насмерть сбил 18-летнюю девушку в Житомирской области 3 ноября.