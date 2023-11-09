Нардепа Ніколаєнка, який збив 18-річну дівчину, відправили під домашній арешт

Народний депутат Андрій Ніколаєнко. Фото: УНІАН

У Києві Печерський районний суд відправив під домашній арешт народного депутата від "Батьківщини" Андрія Ніколаєнка. Він, перевищивши швидкість, збив на смерть 18-річну дівчину у Житомирській області.

Про це повідомляє УНН.

Читайте також:

Ніколаєнка відправили під домашній арешт

Під час судового засідання прокурор заявив, що народний обранець їхав зі швидкістю 146 км на годину на ділянці, де дозволено до 110 км/год.

Сам Ніколаєнко сказав, що він їхав із допустимою швидкістю.

Збив на смерть дівчину

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру нардепу від "Батьківщини" Андрієві Ніколаєнку, який збив на смерть дівчину.

Подія трапилась на трасі Київ-Чоп поблизу села Березівка Житомирського району близько десятої ранку 3 листопада. Нардеп збив 18-річну дівчину, яка загинула.

Правоохоронці повідомили, що Ніколаєнко рухався із перевищенням дозволеної швидкості.

Раніше ми повідомляли, що Печерський райсуд Києва не обрав запобіжного заходу народному депутату України Андрію Ніколаєнку, який поблизу Житомира збив на смерть 18-річну дівчину. Суддя оголосила перерву в засіданні.

Нагадуємо, що Офіс Генерального прокурора повідомив про підозру народному депутату України. Він на смерть збив 18-річну дівчину на Житомирщині 3 листопада.