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В Киевской области мужчина затащил в машину и изнасиловал 13-летнюю девочку

18 августа 2023 10:06
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
В Киевской области мужчина затащил в машину и изнасиловал 13-летнюю девочку
В Киевской области сообщили о подозрении мужчине, который изнасиловал 13-летнюю девочку. Фото: полиция Киевщины
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

В Киевской области злоумышленник затащил 13-летнюю девочку к себе в машину и изнасиловал ее. Правоохранители сообщили ему о подозрении.

Об этом сообщает Киевская областная прокуратура и полиция Киевщины.

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Детали дела

В полицию обратилась бабушка потерпевшей и сообщила об исчезновении внучки.

По данным следствия, мужчина проезжал по улице и увидел знакомую девочку во дворе. Он остановил автомобиль и угрозами заставил ее сесть в салон транспортного средства. В дальнейшем увез за пределы населенного пункта, где изнасиловал.

Правоохранители разыскали авто злоумышленника и задержали мужчину.

Наказание злоумышленнику

По ходатайству прокуроров ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.

 

В Киевской области сообщили о подозрении мужчине, который изнасиловал 13-летнюю девочку. Фото: полиция Киевщины

 

В Киевской области сообщили о подозрении мужчине, который изнасиловал 13-летнюю девочку. Фото: полиция Киевщины

Напомним, ранее мы писали, что в Броварах правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении 47-летнего местного жителя. Его обвиняют в изнасиловании 4-летней девочки.

В Киевской области 57-летний мужчина насиловал свою 13-летнюю внучку. Пользуясь возможностью уединения с девочкой, злоумышленник заставлял ребенка вступать в половой акт.

В Киевской области, в одном из сел Броварского района, произошел ужасный инцидент. Там 38-летний мужчина изнасиловал свою 13-летнюю родственницу.

Также правоохранители сообщили о подозрении полицейскому, изнасиловавшему 10-летнюю девочку. Он оказался сотрудником Бучанского РУП ГУНП в Киевской области.

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