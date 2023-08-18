В Киевской области мужчина затащил в машину и изнасиловал 13-летнюю девочку
В Киевской области злоумышленник затащил 13-летнюю девочку к себе в машину и изнасиловал ее. Правоохранители сообщили ему о подозрении.
Об этом сообщает Киевская областная прокуратура и полиция Киевщины.
Детали дела
В полицию обратилась бабушка потерпевшей и сообщила об исчезновении внучки.
По данным следствия, мужчина проезжал по улице и увидел знакомую девочку во дворе. Он остановил автомобиль и угрозами заставил ее сесть в салон транспортного средства. В дальнейшем увез за пределы населенного пункта, где изнасиловал.
Правоохранители разыскали авто злоумышленника и задержали мужчину.
Наказание злоумышленнику
По ходатайству прокуроров ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.
Напомним, ранее мы писали, что в Броварах правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении 47-летнего местного жителя. Его обвиняют в изнасиловании 4-летней девочки.
В Киевской области 57-летний мужчина насиловал свою 13-летнюю внучку. Пользуясь возможностью уединения с девочкой, злоумышленник заставлял ребенка вступать в половой акт.
В Киевской области, в одном из сел Броварского района, произошел ужасный инцидент. Там 38-летний мужчина изнасиловал свою 13-летнюю родственницу.
Также правоохранители сообщили о подозрении полицейскому, изнасиловавшему 10-летнюю девочку. Он оказался сотрудником Бучанского РУП ГУНП в Киевской области.