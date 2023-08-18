На Київщині чоловік затягнув у машину і зґвалтував 13-річну дівчинку

На Київщині повідомили про підозру чоловіку, який зґвалтував 13-річну дівчинку. Фото: поліція Київщини

У Київській області зловмисник затягнув 13-річну дівчинку до себе в машину і зґвалтував її. Правоохоронці повідомили йому про підозру.

Про це повідомляє Київська обласна прокуратура та поліція Київщини.

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Деталі справи

До поліції звернулася бабуся потерпілої і повідомила про зникнення онуки.

За даними слідства, чоловік проїжджав по вулиці та побачив знайому дівчинку на подвір’ї. Він зупинив авто та погрозами змусив її сісти в салон транспортного засобу. Надалі відвіз за межі населеного пункту, де зґвалтував.

Правоохоронці розшукали авто зловмисника та затримали чоловіка.

Покарання зловмиснику

За клопотанням прокурорів йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Підозрюваному загрожує до 15 років позбавлення волі.

На Київщині повідомили про підозру чоловіку, який зґвалтував 13-річну дівчинку. Фото: поліція Київщини

На Київщині повідомили про підозру чоловіку, який зґвалтував 13-річну дівчинку. Фото: поліція Київщини

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Броварах правоохоронці спрямували до суду обвинувальний акт щодо 47-річного місцевого жителя. Його звинувачують у зґвалтуванні 4-річної дівчинки.

На Київщині 57-річний чоловік ґвалтував свою 13-річну онуку. Користуючись можливістю усамітнення з дівчинкою, зловмисник змушував дитину вступати в статевий акт.

Додамо, у Київській області, в одному з сіл Броварського району стався жахливий інцидент. Там 38-річний чоловік зґвалтував свою 13-річну родичку.

Також правоохоронці повідомили про підозру поліцейському, який зґвалтував 10-річну дівчинку. Він виявився співробітником Бучанського РУП ГУНП в Київській області.