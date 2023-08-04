На Київщині затримали поліцейського, який підозрюється у зґвалтуванні дитини
Правоохоронці повідомили про підозру поліцейському, який зґвалтував 10-річну дівчинку. Він виявився співробітником Бучанського РУП ГУНП в Київській області.
Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.
Як це сталося
Зазначається, що сталося це під час того, як 10-річна дівчинка прийшла в гості до нерідної дочки дільничого офіцера поліції.
"За даними слідства, 44-річний дільничний офіцер поліції вчинив насильницькі дії сексуального характеру стосовно 10-річної дівчинки, яка приходила в гості до його пасербиці. До цього поліцейський неодноразово залицявся до дівчинки, надсилав повідомлення на особистий телефон тощо", — йдеться у повідомленні.
Причетність до інших злочинів
Поліцейського затримали. Також правоохоронці провели обшуки за місцем його роботи й житла.
"Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Прокуратура наполягатиме на застосуванні до підозрюваного тримання під вартою без можливості внесення застави. Також перевіряється можливість вчинення підозрюваним інших злочинів проти статевої свободи", — наголосили у прокуратурі.
Нагадаємо, в одному із сіл Одеського району чоловік зґвалтував 8-річну дівчинку. Судові тяжби тривали два роки, і зловмисника нарешті визнали винним.