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На Київщині затримали поліцейського, який підозрюється у зґвалтуванні дитини

4 серпня 2023 21:22
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
На Київщині затримали поліцейського, який підозрюється у зґвалтуванні дитини
Затримання поліцейського. Фото: Київська міська прокуратура
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Правоохоронці повідомили про підозру поліцейському, який зґвалтував 10-річну дівчинку. Він виявився співробітником Бучанського РУП ГУНП в Київській області.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

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Як це сталося

Зазначається, що сталося це під час того, як 10-річна дівчинка прийшла в гості до нерідної дочки дільничого офіцера поліції.

"За даними слідства, 44-річний дільничний офіцер поліції вчинив насильницькі дії сексуального характеру стосовно 10-річної дівчинки, яка приходила в гості до його пасербиці. До цього поліцейський неодноразово залицявся до дівчинки, надсилав повідомлення на особистий телефон тощо", — йдеться у повідомленні.

Причетність до інших злочинів

Поліцейського затримали. Також правоохоронці провели обшуки за місцем його роботи й житла. 

"Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Прокуратура наполягатиме на застосуванні до підозрюваного тримання під вартою без можливості внесення застави. Також перевіряється можливість вчинення підозрюваним інших злочинів проти статевої свободи", — наголосили у прокуратурі. 

Нагадаємо, в одному із сіл Одеського району чоловік зґвалтував 8-річну дівчинку. Судові тяжби тривали два роки, і зловмисника нарешті визнали винним.

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