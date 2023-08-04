На Киевщине задержан полицейский, подозреваемый в изнасиловании ребенка

Задержание полицейского. Фото: Киевская городская прокуратура

Правоохранители сообщили о подозрении полицейскому, изнасиловавшему 10-летнюю девочку. Он оказался сотрудником Бучанского РУП ГУНП в Киевской области.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

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Как это произошло

Отмечается, что это произошло во время того, как 10-летняя девочка пришла в гости к неродной дочери участкового офицера полиции.

"По данным следствия, 44-летний участковый офицер полиции совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 10-летней девочки, которая приходила в гости к его падчерице. До этого полицейский неоднократно ухаживал за девочкой, посылал сообщения на личный телефон и т.д.", — говорится в сообщении.

Причастность к другим преступлениям

Полицейского задержали. Также правоохранители провели обыски по месту его работы и жилья.

"В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения. Прокуратура будет настаивать на применении к подозреваемому содержанию под стражей без возможности внесения залога. Также проверяется возможность совершения подозреваемым других преступлений против половой свободы", — подчеркнули в прокуратуре.

Напомним, в одном из сел Одесского района мужчина изнасиловал 8-летнюю девочку. Судебные тяжбы продолжались два года, и злоумышленника, наконец, признали виновным.