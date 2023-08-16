Ґвалтував 13-річну онуку: правоохоронці оголосили підозру зловмиснику

Затриманий фігурант справи. Фото: Київська обласна прокуратура

На Київщині 57-річний чоловік ґвалтував свою 13-річну онуку. Користуючись можливістю усамітнення з дівчинкою, зловмисник змушував дитину вступати в статевий акт.

Про це повідомляє поліція Київщини та Київська міська прокуратура.

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Як повідомляє слідство, підозрюваний є опікуном свої онуки.

"Перебуваючи вдома, він підійшов до дівчинки та, користуючись перевагою в фізичній силі, зґвалтував її. Потерпіла звернулася до правоохоронців", — йдеться в повідомленні.

Під час проведення обшуків за місцем проживання чоловіка поліціянти знайшли щоденник школярки з описом усіх подій та інші речові докази, які свідчать про причетність чоловіка до скоєння злочинів сексуального характеру стосовно дитини.

Покарання зловмиснику

Поліцейські затримали чоловіка та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Суд обрав зловмиснику запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

За скоєне йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Київській області, в одному з сіл Броварського району, стався жахливий інцидент. Там 38-річний чоловік зґвалтував свою 13-річну родичку.

Додамо, що правоохоронці повідомили про підозру поліцейському, який зґвалтував 10-річну дівчинку. Він виявився співробітником Бучанського РУП ГУНП в Київській області.

Додамо, в одному із сіл Одеського району чоловік зґвалтував 8-річну дівчинку. Судові тяжби тривали два роки, і зловмисника нарешті визнали винним.