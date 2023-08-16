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Насиловал 13-летнюю внучку: правоохранители объявили подозрение злоумышленнику

16 августа 2023 10:38
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
Насиловал 13-летнюю внучку: правоохранители объявили подозрение злоумышленнику
Задержанный фигурант дела. Фото: Киевская областная прокуратура
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

В Киевской области 57-летний мужчина насиловал свою 13-летнюю внучку. Пользуясь возможностью уединения с девочкой, злоумышленник заставлял ребенка вступать в половой акт.

Об этом сообщает полиция Киевщины и Киевская городская прокуратура.

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Подробности

Как сообщает следствие, подозреваемый является опекуном своих внуков.

"Находясь дома, он подошел к девочке и, пользуясь преимуществом в физической силе, изнасиловал ее. Потерпевшая обратилась к правоохранителям", — говорится в сообщении.

Во время проведения обысков по месту жительства мужчины полицейские нашли дневник школьницы с описанием всех событий и другие вещественные доказательства, свидетельствующие о причастности мужчины к совершению преступлений сексуального характера в отношении ребенка.

 

Наказание злоумышленнику

Полицейские задержали мужчину и поместили в изолятор временного содержания. Суд избрал злоумышленнику меру пресечения в виде содержания под стражей.

За совершенное ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, ранее мы писали, что в Киевской области, в одном из сел Броварского района, произошел ужасный инцидент. Там 38-летний мужчина изнасиловал свою 13-летнюю родственницу.

Добавим, что правоохранители сообщили о подозрении полицейскому, изнасиловавшему 10-летнюю девочку. Он оказался сотрудником Бучанского РУП ГУНП в Киевской области.

Добавим, в одном из сел Одесского района мужчина изнасиловал 8-летнюю девочку. Судебные тяжбы продолжались два года, и злоумышленника, наконец, признали виновным.

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