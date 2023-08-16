Зґвалтував 4-річну дитину: на Київщині судитимуть зловмисника

Затриманий зловмисник. Фото: Київска обласна прокуратура

У Броварах правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт щодо 47-річного місцевого жителя. Його звинувачують у зґвалтуванні 4-річної дівчинки.

Про це повідомляє Київська обласна прокуратура.

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Деталі справи

За даними слідства, мати дівчинки тимчасово лишила доньку подрузі, щоб відвідати лікаря.

"У квартирі в той час у стані алкогольного сп’яніння перебував знайомий жінки. Залишившись у кімнаті наодинці з дитиною, він зґвалтував її", — йдеться в повідомленні.

Вирок суду обвинувачений очікуватиме під вартою.

Чоловіка судитимуть за ч. 4 ст. 152 КК України.

Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Київщині 57-річний чоловік ґвалтував свою 13-річну онуку. Користуючись можливістю усамітнення з дівчинкою, зловмисник змушував дитину вступати в статевий акт.

Додамо, у Київській області, в одному з сіл Броварського району, стався жахливий інцидент. Там 38-річний чоловік зґвалтував свою 13-річну родичку.

Також правоохоронці повідомили про підозру поліцейському, який зґвалтував 10-річну дівчинку. Він виявився співробітником Бучанського РУП ГУНП в Київській області.