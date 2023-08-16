Изнасиловал 4-летнего ребенка: в Киевской области будут судить злоумышленника

Задержан злоумышленник. Фото: Киевская областная прокуратура

В Броварах правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении 47-летнего местного жителя. Его обвиняют в изнасиловании 4-летней девочки.

Об этом сообщает Киевская областная прокуратура .

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Детали дела

По данным следствия, мать девочки временно оставила дочь подруге, чтобы навестить врача.

"В квартире в то время в состоянии алкогольного опьянения находился знакомый женщины. Оставшись в комнате наедине с ребенком, он изнасиловал его", — говорится в сообщении.

Приговор суда обвиняемый будет ожидать под стражей.

Мужчину будут судить по ч. 4 ст. 152 УК Украины.

Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Напомним, ранее мы писали, что в Киевской области 57-летний мужчина насиловал свою 13-летнюю внучку . Пользуясь возможностью уединения с девочкой, злоумышленник заставлял ребенка вступать в половой акт.

В Киевской области, в одном из сел Броварского района, произошел ужасный инцидент. Там 38-летний мужчина изнасиловал свою 13-летнюю родственницу.

Также правоохранители сообщили о подозрении полицейскому, изнасиловавшему 10-летнюю девочку . Он оказался сотрудником Бучанского РУП ГУНП в Киевской области.