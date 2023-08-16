Изнасиловал 4-летнего ребенка: в Киевской области будут судить злоумышленника
В Броварах правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении 47-летнего местного жителя. Его обвиняют в изнасиловании 4-летней девочки.
Об этом сообщает Киевская областная прокуратура .
Детали дела
По данным следствия, мать девочки временно оставила дочь подруге, чтобы навестить врача.
"В квартире в то время в состоянии алкогольного опьянения находился знакомый женщины. Оставшись в комнате наедине с ребенком, он изнасиловал его", — говорится в сообщении.
Приговор суда обвиняемый будет ожидать под стражей.
Мужчину будут судить по ч. 4 ст. 152 УК Украины.
Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.
Напомним, ранее мы писали, что в Киевской области 57-летний мужчина насиловал свою 13-летнюю внучку . Пользуясь возможностью уединения с девочкой, злоумышленник заставлял ребенка вступать в половой акт.
В Киевской области, в одном из сел Броварского района, произошел ужасный инцидент. Там 38-летний мужчина изнасиловал свою 13-летнюю родственницу.
Также правоохранители сообщили о подозрении полицейскому, изнасиловавшему 10-летнюю девочку . Он оказался сотрудником Бучанского РУП ГУНП в Киевской области.