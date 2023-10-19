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На Буковине начальник воинской части платил боевые подчиненным за ремонт своего дома

19 октября 2023 12:23
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
На Буковине начальник воинской части платил боевые подчиненным за ремонт своего дома
Сотрудники ГБР. Фото: ГБР
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Государственное бюро расследований разоблачило начальника воинской части на Буковине, который платил боевые выплаты подчиненным за ремонт своего дома. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Об этом сообщает ГБР.

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Боевые выплаты за ремонт дома

"Работники ГБР сообщили о подозрении командиру одной из воинских частей в Черновицкой области, который поручил подчиненным сержанту и солдату вместо обороны страны сделать капитальный ремонт в собственном доме", — говорится в сообщении.

Дом начальника воинской части на Буковине
Дом начальника воинской части. Фото: ДБР

При этом военные получали выплаты в полном объеме, в том числе с "боевыми" доплатами по 100 тыс. грн. каждому в месяц.

В ГБР рассказали, что большинство личного состава батальона сейчас выполняет боевые задачи на Востоке страны. Однако фигуранты договорились между собой о "взаимовыгодной" сделке. Военные остались на Буковине, чтобы делать ремонт в частном доме командира. Он оформлял "присутствие" солдат на передовых позициях и обеспечивал им выплаты, включая доплаты за участие в боевых действиях в течение более 9 месяцев.

Правоохранители провели ряд обысков и изъяли документацию. Они задержали двух "ремонтников".

Военный, который делал ремонт. Фото: ГБР
Военный, который делал ремонт. Фото: ГБР
Военный, который делал ремонт. Фото: ГБР
Военный, который делал ремонт. Фото: ГБР

"Командир воинской части подозревается в превышении власти, совершенном в условиях военного положения (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины), сержант и солдат — в уклонении от военной службы в условиях военного положения (ч. 4 ст. 409 УК Украины). Командиру грозит до 12 лет лишения свободы, сержанту и солдату — до 10 лет лишения свободы", — говорится в сообщении.

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Пост ГБР. Фото: скриншот

Напомним, по представлению Государственного бюро расследований, суд отправил под стражу работника территориального центра комплектования и социальной поддержки, который взял на фиктивную службу профессиональных футболистов. Суд разрешил внести залог в 214 тысяч гривен.

Также мы писали, что Государственное бюро расследований подозревает бывшего командира воинской части из Днепра в содействии незаконному захвату недвижимости. Речь идет о двух торговых павильонах на набережной.

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