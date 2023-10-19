На Буковине начальник воинской части платил боевые подчиненным за ремонт своего дома

Сотрудники ГБР. Фото: ГБР

Государственное бюро расследований разоблачило начальника воинской части на Буковине, который платил боевые выплаты подчиненным за ремонт своего дома. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Об этом сообщает ГБР.

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Боевые выплаты за ремонт дома

"Работники ГБР сообщили о подозрении командиру одной из воинских частей в Черновицкой области, который поручил подчиненным сержанту и солдату вместо обороны страны сделать капитальный ремонт в собственном доме", — говорится в сообщении.

Дом начальника воинской части. Фото: ДБР

При этом военные получали выплаты в полном объеме, в том числе с "боевыми" доплатами по 100 тыс. грн. каждому в месяц.

В ГБР рассказали, что большинство личного состава батальона сейчас выполняет боевые задачи на Востоке страны. Однако фигуранты договорились между собой о "взаимовыгодной" сделке. Военные остались на Буковине, чтобы делать ремонт в частном доме командира. Он оформлял "присутствие" солдат на передовых позициях и обеспечивал им выплаты, включая доплаты за участие в боевых действиях в течение более 9 месяцев.

Правоохранители провели ряд обысков и изъяли документацию. Они задержали двух "ремонтников".

Военный, который делал ремонт. Фото: ГБР

Военный, который делал ремонт. Фото: ГБР

"Командир воинской части подозревается в превышении власти, совершенном в условиях военного положения (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины), сержант и солдат — в уклонении от военной службы в условиях военного положения (ч. 4 ст. 409 УК Украины). Командиру грозит до 12 лет лишения свободы, сержанту и солдату — до 10 лет лишения свободы", — говорится в сообщении.

Пост ГБР. Фото: скриншот

Напомним, по представлению Государственного бюро расследований, суд отправил под стражу работника территориального центра комплектования и социальной поддержки, который взял на фиктивную службу профессиональных футболистов. Суд разрешил внести залог в 214 тысяч гривен.

Также мы писали, что Государственное бюро расследований подозревает бывшего командира воинской части из Днепра в содействии незаконному захвату недвижимости. Речь идет о двух торговых павильонах на набережной.