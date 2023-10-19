Суд відправив під варту працівника ТЦК, який взяв на фіктивну службу професійних футболістів

Працівники ДБР з затриманим працівником ТЦК. Фото: ДБР

За поданням Державного бюро розслідувань суд відправив під варту працівника територіального центру комплектування та соціальної підтримки, який взяв на фіктивну службу професійних футболістів. Суд дозволив внести заставу у 214 тис. грн.

Про це повідомили у Державному бюро розслідувань.

Читайте також:

Працівника ТЦК та СП взяли під варту

Личаківський райсуд міста Львова обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою командиру роти охорони Івано-Франківського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Також суд на місяць відсторонив його від виконання обов’язків.

Раніше ДБР повідомило йому про підозру у перевищенні службових повноважень.

Як встановило слідство, командир зарахував на військову службу в роту охорони 7 осіб, які є гравцями та тренерами місцевої професійної футбольної команди. Усі вони служили лише на "папері" та не виконували жодних військових обов’язків.

Так ці особи "відслужили" загалом 1100 днів, отримавши від держави грошове та матеріальне забезпечення. Фіктивні військовослужбовці коштували бюджету майже 1,5 млн грн. Це сума безпідставно нарахованих та виплачених їм коштів.

Раніше ми повідомляли, що в Державному бюро розслідувань відреагували на ситуацію з гучним весіллям у Львові, де нареченою була експрацівниця відомства. Там заявили, що не несуть відповідальність за вчинки своїх експрацівників.

Нагадуємо, що військовим, які катували чоловіка у тернопільському ТЦК, оголосили підозру.