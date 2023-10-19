Суд отправил под стражу работника ТЦК, взявшего на фиктивную службу профессиональных футболистов

Сотрудники ГБР с задержанным работником ТЦК. Фото: ГБР

По представлению Государственного бюро расследований, суд отправил под стражу работника территориального центра комплектования и социальной поддержки, который взял на фиктивную службу профессиональных футболистов. Суд разрешил внести залог в 214 тыс. грн.

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.

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Лычаковский райсуд Львова избрал меру пресечения в виде содержания под стражей командиру роты охраны Ивано-Франковского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки. Также суд на месяц отстранил его от исполнения обязанностей.

Ранее ГБР сообщил ему о подозрении в превышении служебных полномочий.

Как установило следствие, командир зачислил на военную службу в роту охраны 7 человек, являющихся игроками и тренерами местной профессиональной футбольной команды. Все они служили только на "бумаге" и не выполняли никаких военных обязанностей.

Так эти лица "отслужили" в общей сложности 1100 дней, получив от государства денежное и материальное обеспечение. Фиктивные военнослужащие стоили бюджету около 1,5 млн грн. Это сумма безосновательно начисленных и уплаченных им средств.

Ранее мы сообщали, что в Государственном бюро расследований отреагировали на ситуацию со громкой свадьбой во Львове , где невестой была эксработница ведомства. Там заявили, что не несут ответственности за поступки своих эксработников.

Напоминаем, что военным, истязавшим мужчину в тернопольском ТЦК, объявили о подозрении.