ДБР та СБУ допомогли засудити податківця з Полтавщини, який допомагав "відкосити" від призову

Зловмисником виявився податківець з Кременчука. Фото: ДБР

Співробітники Державного бюро розслідування та Служби безпеки України завершили досудове розслідування стосовно злочину податкового інспектора з Кременчука Полтавської області. За гроші він допомагав охочим уникнути мобілізації.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

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Зловмисник мав зв'язки у ТЦК СП

Засуджений хизувався своїми зв’язками у ТЦК СП та пропонував знайомим допомогти уникнути призову на військову службу. Послуги зловмисника вартували 4,5 тис. доларів.

"За ці гроші він обіцяв "клієнтам" отримати висновок військово-лікарської комісії, згідно з яким військовозобов’язаного буде визнано не придатним до служби та виключено з військового обліку", — повідомляють силовики

У квітні цього року його заарештували під час передачі сфабрикованих документів одному з ухилянтів.

У підробленому висновку ВЛК, який він приніс на зустріч, зазначалося, що у призовника захворювання серцево-судинної системи, хоча насправді чоловік проблем зі здоров’ям не мав. Аналогічна інформація зазначалася й у військовому квитку.

Шахрая звинувачують у пропозиції здійснити вплив за надання неправомірної вигоди та отриманні неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особами, уповноваженими на виконання функцій держави (ч. 2 ст. 369-2 ККУ). Санкція статті передбачає ув'язнення до 5 років.

Нагадаємо, що раніше у ДБР назвали кількість злочинів проти України за час війни. Ще раніше відомство жорстко розкритикувало методи роботи ТЦК СП.