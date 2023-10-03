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ГБР и СБУ помогли засудить налоговика из Полтавской области, который помогал "откосить" от призыва

3 октября 2023 20:16
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
ГБР и СБУ помогли засудить налоговика из Полтавской области, который помогал "откосить" от призыва
Злоумышленником оказался налоговик из Кременчуга. Фото: ГБР
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Сотрудники Государственного бюро расследования и Службы безопасности Украины завершили досудебное расследование о преступлении налогового инспектора из Кременчуга Полтавской области. За деньги он помогал желающим избежать мобилизации.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

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Злоумышленник имел связи в ТЦК СП

Осужденный хвастался своими связями в ТЦК СП и предлагал знакомым помочь избежать призыва на военную службу. Услуги злоумышленника стоили 4,5 тыс. долларов.

"За эти деньги он обещал "клиентам" получить заключение военно-врачебной комиссии, согласно которому военнообязанный будет признан непригодным к службе и снят с военного учета", — сообщают силовики

В апреле этого года он был арестован во время передачи поддельных документов одному из уклонистов.

В поддельном заключении ВВК, которое он принес на встречу, отмечалось, что у призывника заболевание сердечно-сосудистой системы, хотя на самом деле у мужчины проблем со здоровьем не было. Аналогичная информация отмечалась и в военном билете.

Мошенник обвиняется в предложении оказать влияние за предоставление неправомерной выгоды и получении неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицами, уполномоченными на выполнение функций государства (ч. 2 ст. 369-2 УКУ). Санкция статьи предусматривает заключение до 5 лет.

Напомним, что ранее в ГБР назвали количество преступлений против Украины за время войны. Еще раньше ведомство жестко раскритиковало методы работы ТЦК СП.

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