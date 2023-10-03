Зрадники та колаборанти: у ДБР назвали кількість злочинів проти України за час війни
З початку повномасштабної війни Державне бюро розслідувань порушило близько 1,9 тисяч кримінальних проваджень, що стосуються злочинів проти України. З них найбільше розслідувань переважає за фактом державної зради.
Про це повідомляє ДБР.
Яких злочинів найбільше
"Від початку повномасштабного вторгнення, ДБР проводило розслідування 1 тис. 859 кримінальних проваджень щодо злочинів проти безпеки нашої держави", — йдеться у повідомленні.
Серед найпоширеніших злочинів переважають: державна зрада, колабораційна діяльність та пособництво країні-агресору.
Результати досудового розслідування
Повідомляється, що за результатами досудового розслідування правоохоронці:
- повідомили про підозру 892 особам;
- оголосили в розшук 483 особи;
- перевірили на причетність до державної зради та колабораційної діяльності 1 тисячу 54 особи.
Відтак, за відповідними статтями до суду направили 597 обвинувальних актів.
Нагадаємо, на Миколаївщині Служба безпеки України викрила російську агентурну мережу. Вона була однією з найбільших за весь час війни.
Додамо, Служба безпеки України завершила досудове розслідування щодо агента російської воєнної розвідки. Чоловік передавав ворогу дані про місця дислокації та переміщення українських підрозділів ППО в Одесі.