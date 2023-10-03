Зрадники та колаборанти: у ДБР назвали кількість злочинів проти України за час війни

Чоловіку одягають кайданки. Фото ілюстративне: google

З початку повномасштабної війни Державне бюро розслідувань порушило близько 1,9 тисяч кримінальних проваджень, що стосуються злочинів проти України. З них найбільше розслідувань переважає за фактом державної зради.

Про це повідомляє ДБР.

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"Від початку повномасштабного вторгнення, ДБР проводило розслідування 1 тис. 859 кримінальних проваджень щодо злочинів проти безпеки нашої держави", — йдеться у повідомленні.

Серед найпоширеніших злочинів переважають: державна зрада, колабораційна діяльність та пособництво країні-агресору.

Колаж ДБР

Результати досудового розслідування

Повідомляється, що за результатами досудового розслідування правоохоронці:

повідомили про підозру 892 особам;

оголосили в розшук 483 особи;

перевірили на причетність до державної зради та колабораційної діяльності 1 тисячу 54 особи.

Відтак, за відповідними статтями до суду направили 597 обвинувальних актів.

Нагадаємо, на Миколаївщині Служба безпеки України викрила російську агентурну мережу. Вона була однією з найбільших за весь час війни.

Додамо, Служба безпеки України завершила досудове розслідування щодо агента російської воєнної розвідки. Чоловік передавав ворогу дані про місця дислокації та переміщення українських підрозділів ППО в Одесі.