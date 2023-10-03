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Предатели и коллаборанты: в ДБР назвали количество преступлений против Украины за время войны

3 октября 2023 14:06
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Предатели и коллаборанты: в ДБР назвали количество преступлений против Украины за время войны
Мужчине надевают наручники. Фото иллюстративное: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

С начала полномасштабной войны Государственное бюро расследований возбудило около 1,9 тысячи уголовных производств, касающихся преступлений против Украины. Из них больше всего расследований преобладает по факту государственной измены.

Об этом сообщает ДБР.

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"С начала полномасштабного вторжения, ДБР проводило расследование 1 тыс. 859 уголовных производств по преступлениям против безопасности нашего государства", — говорится в сообщении.

Среди наиболее распространенных преступлений преобладают: государственная измена, коллаборационная деятельность и пособничество стране-агрессору.

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Коллаж ДБР

Результаты досудебного расследования

Сообщается, что по результатам досудебного расследования правоохранители:

  • сообщили о подозрении 892 лицам;
  • объявили в розыск 483 человека;
  • проверили на причастность к государственной измене и коллаборационной деятельности 1 тысячу 54 человека.

Следовательно, по соответствующим статьям в суд направили 597 обвинительных актов.

Напомним, в Николаевской области Служба безопасности Украины разоблачила российскую агентурную сеть. Она была одной из самых больших за все время войны.

Добавим, Служба безопасности Украины завершила досудебное расследование по агенту российской военной разведки. Мужчина передавал врагу данные о местах дислокации и перемещения украинских подразделений ПВО в Одессе.

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