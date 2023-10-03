На Миколаївщині СБУ викрила одну з найбільших російських агентурних мереж

Викриття агентів РФ. Фото: СБУ

На Миколаївщині Служба безпеки України викрила російську агентурну мережу. Вона була однією з найбільших за весь час війни.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

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Деталі спецоперації

Зазначається, що правоохоронці провели у регіоні масштабну спецоперацію, завдяки якій вдалося нейтралізувати чергову агентурну мережу РФ. Її склад налічував 13 місцевих жителів, які зрадили Україну та почали співпрацювати з ФСБ.

Викриття агентів РФ. Фото: СБУ

Чим займалися зрадники

"Зловмисники збирали розвіддані про місця базування та переміщення Сил оборони на території південного регіону. Також вони коригували повітряні атаки РФ по житловій та соціальній інфраструктурі обласного центру", — йдеться у повідомленні.

Викриття агентів РФ. Фото: СБУ

Через їхні наведення росіяни завдали удару із зенітно-ракетного комплексу С-300 по багатоповерхівці у Миколаєві восени минулого року. Внаслідок цього загинуло сім цивільних жителів, серед них неповнолітня дитина.

Викриття агентів РФ. Фото: СБУ

Хто був керівником агентів

СБУ встановила, що координати об'єктів в Україні інформатори передавали ФСБ через "зв'язкового". Як виявилося, ним був проросійський блогер Сергій Лебедєв (псевдонім — "Лохматий").

Викриття агентів РФ. Фото: СБУ

"У червні цього року СБУ викрила його на розвідувально-підривній діяльності проти України і повідомила про підозру в державній зраді та у порушенні законів та звичаїв війни. Під час розслідування злочинних дій "Лохматого" було встановлено, що за вказівкою ФСБ він дистанційно створив на території Миколаївщини власну агентуру", — додають у пресслужбі відомства.

До складу увійшло 13 підписників з його телеграм-каналу. Саме через таке джерело він знаходив агентів та отримував від них потрібну для російських спецслужб інформацію.

Викриття агентів РФ. Фото: СБУ

Покарання для злодіїв

Проте співробітникам СБУ вдалося затримати всіх зловмисників агентури РФ під керівництвом "Лохматого". Їх було затримано за різними місцями перебування.

"На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили дев’ятьом затриманим про підозру за ст. 114-2 Кримінального кодексу України. Наразі фігуранти перебувають під вартою. Ще чотирьох учасників ворожої агентури суд визнав винними у вчинених злочинах і призначив їм від 8 до 15 років тюрми. Самому Лебедєву додатково інкриміновано за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 111", — підсумували у повідомленні.

Викриття агентів РФ. Фото: СБУ

Нагадаємо, Служба безпеки України завершила досудове розслідування щодо агента російської воєнної розвідки. Чоловік передавав ворогу дані про місця дислокації та переміщення українських підрозділів ППО в Одесі.