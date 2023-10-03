В Николаевской области СБУ разоблачила одну из крупнейших российских агентурных сетей

Разоблачение агентов РФ. Фото: СБУ

В Николаевской области Служба безопасности Украины разоблачила российскую агентурную сеть. Она была одной из самых больших за все время войны.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Детали спецоперации

Отмечается, что правоохранители провели в регионе масштабную спецоперацию, благодаря которой удалось нейтрализовать очередную агентурную сеть РФ. Ее состав насчитывал 13 местных жителей, которые предали Украину и начали сотрудничать с ФСБ.

Разоблачение агентов РФ. Фото: СБУ

Чем занимались предатели

"Злоумышленники собирали разведданные о местах базирования и перемещения Сил обороны на территории южного региона. Также они корректировали воздушные атаки РФ по жилищной и социальной инфраструктуре областного центра", — говорится в сообщении.

Разоблачение агентов РФ. Фото: СБУ

Из-за их наведения россияне нанесли удар с зенитно-ракетного комплекса С-300 по многоэтажке в Николаеве осенью прошлого года. В результате погибли семь гражданских жителей, среди них несовершеннолетний ребенок.

Разоблачение агентов РФ. Фото: СБУ

Кто был руководителем агентов

СБУ установила, что координаты объектов в Украине информаторы передавали ФСБ через "связного". Как оказалось, им был пророссийский блоггер Сергей Лебедев (псевдоним — "Лохматый").

Разоблачение агентов РФ. Фото: СБУ

"В июне этого года СБУ разоблачила его на разведывательно-подрывной деятельности против Украины и сообщила о подозрении в государственной измене и в нарушении законов и обычаев войны. В ходе расследования преступных действий "Лохматого" было установлено, что по указанию ФСБ он дистанционно создал на территории Николаевской области собственную агентуру", — добавляют в пресс-службе ведомства.

В состав вошли 13 подписчиков из его телеграмм-канала. Именно через этот источник он находил агентов и получал от них нужную для российских спецслужб информацию.

Разоблачение агентов РФ. Фото: СБУ

Наказание для воров

Однако сотрудникам СБУ удалось задержать всех злоумышленников агентуры РФ под руководством "Лохматого". Они были задержаны по разным местам пребывания.

"На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили девяти задержанным о подозрении по ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины. В настоящее время фигуранты находятся под стражей. Еще четырех участников вражеской агентуры суд признал виновными в совершенных преступлениях и назначил им от 8 до 15 лет тюрьмы. Самому Лебедеву дополнительно инкриминировано по ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 111", — подытожили в сообщении.

Разоблачение агентов РФ. Фото: СБУ

Напомним, Служба безопасности Украины завершила досудебное расследование в отношении агента российской военной разведки. Мужчина передавал врагу данные о местах дислокации и перемещения украинских подразделений ПВО в Одессе.