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ДБР викрило сімейну пару, що продавали безкоштовні авто військовим

26 вересня 2023 14:05
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
ДБР викрило сімейну пару, що продавали безкоштовні авто військовим
Розслідування ДБР. Фото: dbr.gov.ua
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Співробітники ДБР спільно з Нацполіцією виявили шахрайство, яке чинили подружжя з Києва, яке під маскою гуманітарної допомоги ввозили в Україну автомобілі без сплати митних зборів, а потім продавали їх військовослужбовцям. При цьому сімейна пара мала благодійний фонд, що давало їм преференції в митному оформленні транспортних засобів.

Про це повідомляє ДБР.

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Повідомляється, що замість надання отриманих за кордоном автомобілів у безоплатне користування вони реалізовували їх військовим. Після продажу авто так звані благодійники складали фіктивні акти про нібито безкоштовну передачу автомобілів Збройним Силам України.

Також повідомляється, що 25 вересня під час спроби продажу трьох машин, отриманих безкоштовно в Литві, шахраї були розкриті. Вони намагалися реалізувати ці автомобілі військовим за 13 тисяч доларів.

Зараз розглядається питання про передачу махінаторам повідомлення про підозру, а також про конфіскацію автомобілів, що залишилися, які були ввезені під виглядом гуманітарної допомоги.

Крім того, проводиться перевірка щодо участі у злочині посадових осіб митниці та військових формувань, які могли допомогти у незаконній легалізації автомобілів на українській території.

Нагадаємо, що в Харкові судитимуть голову благодійного фонду, який замість автомобіля на фронт придбав криптовалюту. Псевдоволонтер надав 253 тис. гривень.

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