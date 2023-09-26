ГБР разоблачило семейную пару, продававших бесплатные авто военным

Расследование ГБР. Фото: dbr.gov.ua

Сотрудники ГБР совместно с Нацполицией выявили мошенничество, совершаемое супругами из Киева, которые под маской гуманитарной помощи ввозили в Украину автомобили без уплаты таможенных сборов, а затем продавали их военнослужащим. При этом семейная пара владела благотворительным фондом, что давало им преференции в таможенном оформлении транспортных средств.

Об этом сообщает ГБР.

Читайте также:

Что известно про мошенничество семейной пары

Сообщается, что вместо предоставления полученных за рубежом автомобилей в безвозмездное пользование, они реализовывали их военным. После продажи авто, так называемые благотворители составляли фиктивные акты о якобы бесплатной передаче автомобилей Вооруженным Силам Украины.

Также сообщается, что 25 сентября, в ходе попытки продажи трех машин, полученных бесплатно в Литве, мошенники были раскрыты. Они пытались реализовать эти автомобили военным за 13 тысяч долларов США.

Сейчас рассматривается вопрос о передаче махинаторам уведомления о подозрении, а также о конфискации оставшихся автомобилей, которые были ввезены под видом гуманитарной помощи.

Кроме того, проводится проверка на предмет участия в преступлении должностных лиц таможни и военных формирований, которые могли помочь в незаконной легализации автомобилей на украинской территории.

Напомним, что в Харькове будут судить главу благотворительного фонда, который вместо автомобиля на фронт приобрел криптовалюту. Псевдоволонтер присвоил 253 тыс. гривен.