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ГБР разоблачило семейную пару, продававших бесплатные авто военным

26 сентября 2023 14:05
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
ГБР разоблачило семейную пару, продававших бесплатные авто военным
Расследование ГБР. Фото: dbr.gov.ua
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Сотрудники ГБР совместно с Нацполицией выявили мошенничество, совершаемое супругами из Киева, которые под маской гуманитарной помощи ввозили в Украину автомобили без уплаты таможенных сборов, а затем продавали их военнослужащим. При этом семейная пара владела благотворительным фондом, что давало им преференции в таможенном оформлении транспортных средств.

Об этом сообщает ГБР.

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Сообщается, что вместо предоставления полученных за рубежом автомобилей в безвозмездное пользование, они реализовывали их военным. После продажи авто, так называемые благотворители составляли фиктивные акты о якобы бесплатной передаче автомобилей Вооруженным Силам Украины.

Также сообщается, что 25 сентября, в ходе попытки продажи трех машин, полученных бесплатно в Литве, мошенники были раскрыты. Они пытались реализовать эти автомобили военным за 13 тысяч долларов США. 

Сейчас рассматривается вопрос о передаче махинаторам уведомления о подозрении, а также о конфискации оставшихся автомобилей, которые были ввезены под видом гуманитарной помощи.

Кроме того, проводится проверка на предмет участия в преступлении должностных лиц таможни и военных формирований, которые могли помочь в незаконной легализации автомобилей на украинской территории.

Напомним, что в Харькове будут судить главу благотворительного фонда, который вместо автомобиля на фронт приобрел криптовалюту. Псевдоволонтер присвоил 253 тыс. гривен.

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