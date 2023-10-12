Військовим, які катували чоловіка у тернопільському ТЦК, оголосили підозру

Слідчі дії працівників ДБР. Фото: ДБР

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру двом військовим, які силоміць доправили чоловіка до територіального центру комплектування і соціальної підтримки. Усередині будівлі чоловіка і ще одного мобілізованого побили.

Про це повідомили у Державному бюро розслідувань.

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Побиття у приміщенні ТЦК та СП

"Працівники ДБР повідомили про підозру командиру та солдату-гранатометнику відділу охорони Тернопільського Об’єднаного міського територіального центру комплектування та соцпідтримки", — йдеться у повідомленні.

У взаємодії з СБУ слідчі Бюро зібрали достатньо доказів протиправних дій співробітників ТЦК. Зокрема, встановлено, що близько 22:00 6 жовтня у середмісті Тернополя солдат-гранатометник з іншими військовослужбовцями зупинили місцевого мешканця для перевірки документів.

Працівники ТЦК та СП побачили, що чоловік народився в російському Мурманську, хоч і є громадянином України, і запропонували йому проїхати до військкомату. Після відмови тернополянина силоміць заштовхали до автомобіля, завдаючи при цьому ударів, та доправили до приміщення ТЦК. Згодом його та ще одного мобілізованого військові побили у приміщенні військкомату.

Відео побиття потрапило до соцмереж. На ньому солдат-гранатометник та командир відділу охорони завдають ударів чоловікам, які лежать на ліжках.

Напали на працівника ТЦК та СП

Слідчі втановили, що побиттю передував конфлікт потерпілих із черговим військкомату. Перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння чоловіки, за словами свідків, намагалися побити чергового та забрати у нього зброю. Заяву про побиття черговий скерував до поліції.

11 жовтня командиру відділу охорони та солдату гранатометнику повідомлено про підозру у катуванні (ч. 2 ст. 127 КК України).

Крім того, солдату-гранатометнику також повідомлено про підозру у незаконному позбавлені волі людини, за попередньою змовою групою осіб, що супроводжувалося заподіянням фізичних страждань (ч. 2 ст. 146 КК України).

Нагадаємо, що правоохоронці розпочали кримінальне провадження через побиття двох мобілізованих у Тернополі. Сталося це у місцевому ТЦК та СП.

Раніше соцмережами поширилося відео, на якому співробітники Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) у Тернополі застосовують фізичне насильство до людей. На такий інцидент відрегував мер міста та місцевий військкомат.