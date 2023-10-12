Військовим, які катували чоловіка у тернопільському ТЦК, оголосили підозру
Державне бюро розслідувань повідомило про підозру двом військовим, які силоміць доправили чоловіка до територіального центру комплектування і соціальної підтримки. Усередині будівлі чоловіка і ще одного мобілізованого побили.
Про це повідомили у Державному бюро розслідувань.
Побиття у приміщенні ТЦК та СП
"Працівники ДБР повідомили про підозру командиру та солдату-гранатометнику відділу охорони Тернопільського Об’єднаного міського територіального центру комплектування та соцпідтримки", — йдеться у повідомленні.
У взаємодії з СБУ слідчі Бюро зібрали достатньо доказів протиправних дій співробітників ТЦК. Зокрема, встановлено, що близько 22:00 6 жовтня у середмісті Тернополя солдат-гранатометник з іншими військовослужбовцями зупинили місцевого мешканця для перевірки документів.
Працівники ТЦК та СП побачили, що чоловік народився в російському Мурманську, хоч і є громадянином України, і запропонували йому проїхати до військкомату. Після відмови тернополянина силоміць заштовхали до автомобіля, завдаючи при цьому ударів, та доправили до приміщення ТЦК. Згодом його та ще одного мобілізованого військові побили у приміщенні військкомату.
Відео побиття потрапило до соцмереж. На ньому солдат-гранатометник та командир відділу охорони завдають ударів чоловікам, які лежать на ліжках.
Напали на працівника ТЦК та СП
Слідчі втановили, що побиттю передував конфлікт потерпілих із черговим військкомату. Перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння чоловіки, за словами свідків, намагалися побити чергового та забрати у нього зброю. Заяву про побиття черговий скерував до поліції.
11 жовтня командиру відділу охорони та солдату гранатометнику повідомлено про підозру у катуванні (ч. 2 ст. 127 КК України).
Крім того, солдату-гранатометнику також повідомлено про підозру у незаконному позбавлені волі людини, за попередньою змовою групою осіб, що супроводжувалося заподіянням фізичних страждань (ч. 2 ст. 146 КК України).
Нагадаємо, що правоохоронці розпочали кримінальне провадження через побиття двох мобілізованих у Тернополі. Сталося це у місцевому ТЦК та СП.
Раніше соцмережами поширилося відео, на якому співробітники Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) у Тернополі застосовують фізичне насильство до людей. На такий інцидент відрегував мер міста та місцевий військкомат.