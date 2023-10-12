Военным, которые пытали мужчину в тернопольском ТЦК, объявили о подозрении

Следственные действия работников ГБР. Фото: ГБР

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении двум военным, которые насильно доставили мужчину в территориальный центр комплектования и социальную поддержку. Внутри здания мужчины и еще одного мобилизованного избили.

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.

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Избиение в помещении ТЦК и СП

"Работники ДБР сообщили о подозрении командиру и солдату-гранатометчику отдела охраны Тернопольского Объединенного городского территориального центра комплектования и соцподдержки", — говорится в сообщении.

Во взаимодействии с СБУ следователи Бюро собрали достаточно доказательств противоправных действий сотрудников ТЦК. В частности, установлено, что около 22.00 6 октября в центре Тернополя солдат-гранатометчик с другими военнослужащими остановили местного жителя для проверки документов.

Работники ТЦК и СП увидели, что мужчина родился в российском Мурманске, хоть и является гражданином Украины, и предложили ему проехать в военкомат. После отказа жители Тернополя насильно затолкали в автомобиль, нанося при этом удары, и доставили в помещение ТЦК. Впоследствии его и еще одного мобилизованного военные избили в помещении военкомата.

Видео избиения попало в соцсети. На нем солдат-гранатометчик и командир отдела охраны наносят удары мужчинам, лежащим на кроватях.

Напали на работника ТЦК и СП

Следователи установили, что избиению предшествовал конфликт потерпевших с очередным военкоматом. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчины, по словам свидетелей, пытались избить дежурного и забрать у него оружие. Заявление об избиении дежурный направил в полицию.

11 октября командиру отдела охраны и солдату гранатометчику сообщено о подозрении в пытках (ч. 2 ст. 127 УК Украины).

Кроме того, солдату-гранатометчику также сообщено о подозрении в незаконном лишении свободы человека, по предварительному сговору группой лиц, что сопровождалось причинением физических страданий (ч. 2 ст. 146 УК Украины).

Напомним, что правоохранители начали уголовное производство из-за избиения двух мобилизованных в Тернополе. Произошло это в местном ТЦК и СП.

Ранее соцсетями распространилось видео, где сотрудники Территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) в Тернополе применяют физическое насилие к людям. На такой инцидент отреагировал мэр города и местный военкомат.