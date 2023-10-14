Екскомандир військової частини допомагав незаконно привласнити нерухомість

Співробітник ДБР здійснює слідчі дії. Фото: ДБР

Державне бюро розслідувань підозрює колишнього командира військової частини з Дніпра у сприянні незаконному захопленню нерухомості. Йдеться про два торгових павільйони на набережній.

Про це повідомили у ДБР.

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Підозра командиру військової частини

Працівники ДБР у взаємодії з поліцією повідомили про підозру колишньому командиру військової частини з Дніпра у незаконному відчуженні на користь частини двох великих торгових павільйонів на набережній міста Дніпро.

Повідомляється, що у березні 2022 року полковник видав накази про примусове відчуження майна на користь підрозділів його військової частини. Водночас у документі не було вказано для яких саме підрозділів це майно призначене.

"Одразу після появи цього документа, під охороною одного з добровольчих формувань Дніпровської територіальної громади, яке не мало жодного відношення ні до військової частини, ні до держорганів, ці павільйони були захоплені та розібрані. А земля, на якій вони знаходились, огороджена та розпочата підготовча робота з приватного будівництва", — йдеться у повідомленні ДБР.

Військовому оголошено підозру

За висновками експертиз встановлено, що власникам павільйонів — фізичним та юридичним особам — загалом завдано збитків на 21 млн грн. Висновок судової військової експертизи підтверджує незаконність відповідного наказу та дій командира. Наразі на вказані земельні ділянки накладено арешт.

Колишньому командиру окремої бригади територіальної оборони повідомлено про підозру у перевищенні військовою службовою особою влади чи службових повноважень.

Співробітник ДБР здійснює слідчі дії. Фото: ДБР

Незаконно захоплена нерухомість. Фото: ДБР

Незаконно захоплена нерухомість. Фото: ДБР

Незаконно захоплена нерухомість. Фото: ДБР

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