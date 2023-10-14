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Екскомандир військової частини допомагав незаконно привласнити нерухомість

14 жовтня 2023 16:12
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Екскомандир військової частини допомагав незаконно привласнити нерухомість
Співробітник ДБР здійснює слідчі дії. Фото: ДБР
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Державне бюро розслідувань підозрює колишнього командира військової частини з Дніпра у сприянні незаконному захопленню нерухомості. Йдеться про два торгових павільйони на набережній.

Про це повідомили у ДБР.

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Підозра командиру військової частини

Працівники ДБР у взаємодії з поліцією повідомили про підозру колишньому командиру військової частини з Дніпра у незаконному відчуженні на користь частини двох великих торгових павільйонів на набережній міста Дніпро.

Повідомляється, що у березні 2022 року полковник видав накази про примусове відчуження майна на користь підрозділів його військової частини. Водночас у документі не було вказано для яких саме підрозділів це майно призначене.

"Одразу після появи цього документа, під охороною одного з добровольчих формувань Дніпровської територіальної громади, яке не мало жодного відношення ні до військової частини, ні до держорганів, ці павільйони були захоплені та розібрані. А земля, на якій вони знаходились, огороджена та розпочата підготовча робота з приватного будівництва", — йдеться у повідомленні ДБР.

Військовому оголошено підозру

За висновками експертиз встановлено, що власникам павільйонів — фізичним та юридичним особам — загалом завдано збитків на 21 млн грн. Висновок судової військової експертизи  підтверджує незаконність відповідного наказу та дій командира. Наразі на вказані земельні ділянки накладено арешт.

Колишньому командиру окремої бригади територіальної оборони повідомлено про підозру у перевищенні військовою службовою особою влади чи службових повноважень.

Слідчі дії
Співробітник ДБР здійснює слідчі дії. Фото: ДБР
Слідчі дії
Незаконно захоплена нерухомість. Фото: ДБР
Слідчі дії 3
Незаконно захоплена нерухомість. Фото: ДБР
Слідчі дії
Незаконно захоплена нерухомість. Фото: ДБР

Також ми писали, що в Одеській області поліцейські затримали чоловіка, якого підозрюють у продажі наркотиків. Мешканець Болградського району зберігав пакунки канабісу з подальшою метою збуту. 

Додамо, 15 вересня Печерський суд Києва відправив нардепа Нестора Шуфрича під арешт до 13 листопада. При цьому сума застави не була озвучена.

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