Экс-командир воинской части помогал незаконно присвоить недвижимость

Сотрудник ГБР совершает следственные действия. Фото: ГБР

Государственное бюро расследований подозревает бывшего командира воинской части из Днепра в содействии незаконному захвату недвижимости. Речь идет о двух торговых павильонах на набережной.

Об этом сообщили в ГБР.

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Сотрудники ГБР во взаимодействии с полицией сообщили о подозрении бывшему командиру воинской части из Днепра в незаконном отчуждении в пользу части двух крупных торговых павильонов на набережной города Днепр.

Сообщается, что в марте 2022 полковник издал приказы о принудительном отчуждении имущества в пользу подразделений его воинской части. В то же время, в документе не было указано для каких именно подразделений это имущество предназначено.

"Сразу после появления этого документа, под охраной одного из добровольческих формирований Днепровской территориальной громады, которое не имело никакого отношения ни к воинской части, ни к госорганам, эти павильоны были захвачены и разобраны. А земля, на которой они находились, ограждена и начата подготовительная работа по частному строительству", — говорится в сообщении ГБР.

Военному объявлено подозрение

По выводам экспертиз установлено, что владельцам павильонов — физическим и юридическим лицам — нанесен ущерб на 21 млн грн. Вывод судебной военной экспертизы подтверждает незаконность соответствующего приказа и действий командира. На указанные земельные участки наложен арест.

Бывшему командиру отдельной бригады территориальной обороны поставлено в известность о подозрении в превышении военным должностным лицом власти или служебных полномочий.

Сотрудник ГБР совершает следственные действия. Фото: ГБР

Незаконно увлеченная недвижимость. Фото: ГБР

Незаконно увлеченная недвижимость. Фото: ГБР

Незаконно увлеченная недвижимость. Фото: ГБР

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