На Буковині начальник військової частини платив бойові підлеглим за ремонт свого будинку

Співробітники ДБР. Фото: ДБР

Державне бюро розслідувань викрило начальника військової частини на Буковині, який платив бойові виплати підлеглим за ремонт свого будинку. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

Про це повідомляє ДБР.

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Бойові виплати за ремонт будинку

"Працівники ДБР повідомили про підозру командиру однієї із військових частин у Чернівецькій області, який доручив підлеглим сержанту та солдату замість оборони країни зробити капітальний ремонт у власному будинку", — йдеться у повідомленні.

Будинок начальника військової частини. Фото: ДБР

При цьому військові отримували виплати у повному обсязі, в тому числі із "бойовими" доплатами по 100 тис. грн кожному на місяць.

У ДБР розповіли, що більшість особового складу батальйону наразі виконує бойові завдання на Сході країни. Однак фігуранти домовилися між собою про "взаємовигідну" угоду. Військові залишилися на Буковині, щоб робити ремонт у приватному будинку командира. Він оформлював "присутність" солдатів на передових позиціях та забезпечував їм виплати, включно із доплатами за участь у бойових діях протягом понад 9 місяців.

Правоохоронці провели низку обшуків та вилучили документацію. Вони затримали двох "ремонтників".

Військовий, який робив ремонт. Фото: ДБР

Військовий, який робив ремонт. Фото: ДБР

"Командир військової частини підозрюється у перевищенні влади, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 426-1 КК України), сержант та солдат — в ухиленні від військової служби в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 409 КК України). Командиру загрожує до 12 років позбавлення волі, сержанту та солдату — до 10 років позбавлення волі", — йдеться у повідомленні.

Допис ДБР. Фото: скриншот

Нагадаємо, за поданням Державного бюро розслідувань суд відправив під варту працівника територіального центру комплектування та соціальної підтримки, який взяв на фіктивну службу професійних футболістів. Суд дозволив внести заставу у 214 тис. грн.

Також ми писали, що Державне бюро розслідувань підозрює колишнього командира військової частини з Дніпра у сприянні незаконному захопленню нерухомості. Йдеться про два торгових павільйони на набережній.