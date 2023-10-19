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На Буковині начальник військової частини платив бойові підлеглим за ремонт свого будинку

19 жовтня 2023 12:23
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
На Буковині начальник військової частини платив бойові підлеглим за ремонт свого будинку
Співробітники ДБР. Фото: ДБР
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Державне бюро розслідувань викрило начальника військової частини на Буковині, який платив бойові виплати підлеглим за ремонт свого будинку. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

Про це повідомляє ДБР.

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Бойові виплати за ремонт будинку

"Працівники ДБР повідомили про підозру командиру однієї із військових частин у Чернівецькій області, який доручив підлеглим сержанту та солдату замість оборони країни зробити капітальний ремонт у власному будинку", — йдеться у повідомленні.

Будинок начальника військової частини на Буковині
Будинок начальника військової частини. Фото: ДБР

При цьому військові отримували виплати у повному обсязі, в тому числі із "бойовими" доплатами по 100 тис. грн кожному на місяць.

У ДБР розповіли, що більшість особового складу батальйону наразі виконує бойові завдання на Сході країни. Однак фігуранти домовилися між собою про "взаємовигідну" угоду. Військові залишилися на Буковині, щоб робити ремонт у приватному будинку командира. Він оформлював "присутність" солдатів на передових позиціях та забезпечував їм виплати, включно із доплатами за участь у бойових діях протягом понад 9 місяців.

Правоохоронці провели низку обшуків та вилучили документацію. Вони затримали двох "ремонтників".

Військовий, який робив ремонт
Військовий, який робив ремонт. Фото: ДБР
Військовий, який робив ремонт
Військовий, який робив ремонт. Фото: ДБР

"Командир військової частини підозрюється у перевищенні влади, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 426-1 КК України), сержант та солдат — в ухиленні від військової служби в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 409 КК України). Командиру загрожує до 12 років позбавлення волі, сержанту та солдату — до 10 років позбавлення волі", — йдеться у повідомленні.

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Допис ДБР. Фото: скриншот

Нагадаємо, за поданням Державного бюро розслідувань суд відправив під варту працівника територіального центру комплектування та соціальної підтримки, який взяв на фіктивну службу професійних футболістів. Суд дозволив внести заставу у 214 тис. грн.

Також ми писали, що Державне бюро розслідувань підозрює колишнього командира військової частини з Дніпра у сприянні незаконному захопленню нерухомості. Йдеться про два торгових павільйони на набережній.

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