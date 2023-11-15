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Житель Кременчуга угрожал взорвать гранатой военкомат, — детали

15 ноября 2023 17:08
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Житель Кременчуга угрожал взорвать гранатой военкомат, — детали
Полицейский на месте инцидента. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Правоохранители Полтавской области задержали жителя Кременчуга, который угрожал гранатой взорвать военкомат. Однако изъятый боеприпас оказался довольно интересным, но не менее опасным.

Об этом сообщают местные СМИ.

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Подробности инцидента в Кременчуге

Инцидент произошел вчера 14 ноября. В городской военкомат вошел мужчина, угрожал взорвать гранату, и даже выдернул чеку. Его вывели на улицу в ожидании полиции.

Правоохранители сообщили, что злоумышленник оказался местным жителем 1980 года рождения. Изъятая граната оказалась страйкбольной.

"С соблюдением мер безопасности у правонарушителя изъят боеприпас. По предварительной информации специалистов это страйкбольная граната. Она не нанесет такого ущерба, как боевая, но поскольку это пиротехническое средство, вред оно все равно способно нанести", — говорится в сообщении.

В коммуникационном отделе полиции Полтавской области отметили: демонстрирование оружия и боеприпасов (даже выведенных из боевого состояния и страйкбольных/пневматических изделий) в общественных местах — это правонарушение, за которое предусмотрена уголовная ответственность.

Напомним, что в Днепре неизвестные из внедорожника Lexus выбросили гранату в момент преследования полицейскими. Вскоре их задержали.

Подобный случай произошел и в Черновцах, где пьяный мужчина достал гранату в баре и демонстрировал ее посетителям. Хвастун вскоре был задержан спецназом МВД "Тор".

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