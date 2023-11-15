Житель Кременчуга угрожал взорвать гранатой военкомат, — детали

Полицейский на месте инцидента. Фото: скриншот

Правоохранители Полтавской области задержали жителя Кременчуга, который угрожал гранатой взорвать военкомат. Однако изъятый боеприпас оказался довольно интересным, но не менее опасным.

Об этом сообщают местные СМИ.

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Подробности инцидента в Кременчуге

Инцидент произошел вчера 14 ноября. В городской военкомат вошел мужчина, угрожал взорвать гранату, и даже выдернул чеку. Его вывели на улицу в ожидании полиции.

Правоохранители сообщили, что злоумышленник оказался местным жителем 1980 года рождения. Изъятая граната оказалась страйкбольной.

"С соблюдением мер безопасности у правонарушителя изъят боеприпас. По предварительной информации специалистов это страйкбольная граната. Она не нанесет такого ущерба, как боевая, но поскольку это пиротехническое средство, вред оно все равно способно нанести", — говорится в сообщении.

В коммуникационном отделе полиции Полтавской области отметили: демонстрирование оружия и боеприпасов (даже выведенных из боевого состояния и страйкбольных/пневматических изделий) в общественных местах — это правонарушение, за которое предусмотрена уголовная ответственность.

Напомним, что в Днепре неизвестные из внедорожника Lexus выбросили гранату в момент преследования полицейскими. Вскоре их задержали.

Подобный случай произошел и в Черновцах, где пьяный мужчина достал гранату в баре и демонстрировал ее посетителям. Хвастун вскоре был задержан спецназом МВД "Тор".