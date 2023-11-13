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У Дніпрі невідомі з Lexus викинули вибуховий пристрій — що відомо

13 листопада 2023 23:29
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У Дніпрі невідомі з Lexus викинули вибуховий пристрій — що відомо
У Дніпрі з автомобіля Lexus кинули гранату. Фото: скриншот з відео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У Дніпрі невідомі з автомобіля Lexus викинули вибуховий пристрій на узбіччя. Це сталося під час того, як траспортний засіб переслідувала поліція.

Про це повідомляє Дніпро Оперативний.

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У Дніпрі вдень 13 листопада невідомі на Lexus кинули гранату та пістолет в бік авто, що було припарковане біля зупинки на проспекті Свободи.

За словами очевидців, це сталося під час того, як автомобіль переслідувала поліція. Правоохоронцям вдалося наздогнати автомобіль та затримати трьох чоловіків, які знаходилися всередині нього. 

Як пишуть в Telegram-каналі, внаслідок інциденту було поранено чоловіка, який опинився поруч, коли граната вибухнула.

Поліція Дніпра поки що ніяк не коментує інцидент.

Нагадаємо, що на автодорозі "Київ — Чоп" поблизу села Підбірці Львівського району сталася потрійна ДТП. Винуватець  ДТП був в стані алкогольного сп'яніння. 

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