В Днепре неизвестные из Lexus выбросили взрывное устройство — что известно
В Днепре неизвестные из автомобиля Lexus выбросили взрывное устройство на обочину. Это произошло во время того, как транспортное средство преследовала полиция.
Об этом сообщает Днепр Оперативный.
Выбросили взрывчатку из авто в Днепре
В Днепре днем 13 ноября неизвестные на Lexus бросили гранату и пистолет в сторону авто, припаркованного у остановки на проспекте Свободы.
По словам очевидцев, это произошло, когда автомобиль преследовала полиция. Правоохранителям удалось догнать автомобиль и задержать троих мужчин, находившихся внутри него.
Как пишут в Telegram-канале, в результате инцидента был ранен мужчина, который оказался рядом, когда граната взорвалась.
Полиция Днепра пока никак не комментирует инцидент.
Напомним, что на автодороге "Киев — Чоп" вблизи села Подборцы Львовского района произошло тройное ДТП. Виновник ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения.
Читайте Новини.LIVE!