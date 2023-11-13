В Днепре неизвестные из Lexus выбросили взрывное устройство — что известно

В Днепре из автомобиля Lexus бросили гранату. Фото: скриншот с видео

В Днепре неизвестные из автомобиля Lexus выбросили взрывное устройство на обочину. Это произошло во время того, как транспортное средство преследовала полиция.

Об этом сообщает Днепр Оперативный.

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В Днепре днем 13 ноября неизвестные на Lexus бросили гранату и пистолет в сторону авто, припаркованного у остановки на проспекте Свободы.

По словам очевидцев, это произошло, когда автомобиль преследовала полиция. Правоохранителям удалось догнать автомобиль и задержать троих мужчин, находившихся внутри него.

Как пишут в Telegram-канале, в результате инцидента был ранен мужчина, который оказался рядом, когда граната взорвалась.

Полиция Днепра пока никак не комментирует инцидент.

Напомним, что на автодороге "Киев — Чоп" вблизи села Подборцы Львовского района произошло тройное ДТП. Виновник ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения.