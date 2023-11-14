У Дніпрі затримали чоловіків, які жбурнули гранату з вікна авто

Затримання чоловіків, які жбурнули гранату з вікна авто. Фото: Нацполіція

У Дніпропетровській області спецпризначенці КОРД затримали двох нападників, які кинули гранату з вікна авто гранату в чоловіка через майновий конфлік. Їх підозрюють у замаху на умисне вбивство та незаконному поводженні зі зброєю.

Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції у Дніпропетровській області.

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Що відомо про ситуацію

Правоохоронці розповіли, що 13 листопада на проспекті Свободи в Дніпрі пролунав сильний вибух. Як з'ясувалося, двоє невідомих кинули з вікна автомобіля гранату в бік чоловіка, який перебував на вулиці. Внаслідок вибуху 51-річний потерпілий отримав осколкові поранення. Його госпіталізували до лікарні.

Одразу після цього, поліція кинулася наздоганяти зловмисників, проте вони викинули з автомобіля гранату Ф-1, яка не вибухнула. А потім, через декілька кварталів — пістолет Макарова. Поліцейським все ж вдалося наздогнати їх та заблокували автомобіль, а спецпризначенці КОРД затримали порушників, які забарикадувались в автомобілі.

Як з'ясувалося, зловмисники — два брати віком 47 та 53 років. Їх підозрюють у замаху на умисне вбивство та незаконному поводженні зі зброєю. Слідство ще триває.

Нагадаємо, вчора у Дніпрі невідомі з автомобіля Lexus викинули вибуховий пристрій на узбіччя. Це сталося під час того, як траспортний засіб переслідувала поліція.