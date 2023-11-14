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В Днепре задержали мужчин, которые бросили гранату из окна авто

14 ноября 2023 14:40
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В Днепре задержали мужчин, которые бросили гранату из окна авто
Задержание мужчин, бросивших гранату из окна авто. Фото: Нацполиция
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В Днепропетровской области спецназовцы КОРД задержали двух нападающих, бросивших гранату из окна авто гранату у мужчины из-за имущественного конфликта. Их подозревают в покушении на умышленное убийство и незаконное обращение с оружием

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Днепропетровской области.

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Что известно о ситуации

Правоохранители рассказали, что 13 ноября на проспекте Свободы в Днепре прогремел сильный взрыв. Как выяснилось, двое неизвестных бросили из окна автомобиля гранату в сторону находившегося на улице мужчины. В результате взрыва 51-летний пострадавший получил осколочные ранения. Его госпитализировали в больницу.

Сразу после этого, полиция бросилась догонять злоумышленников, однако они выбросили из неразорвавшегося граната Ф-1. А потом, через несколько кварталов — пистолет Макарова. Полицейским все же удалось догнать их и заблокировали автомобиль, а спецназовцы КОРД задержали нарушителей, забаррикадировавшихся в автомобиле.

Как выяснилось, злоумышленники — два брата в возрасте 47 и 53 лет. Их подозревают в покушении на умышленное убийство и незаконное обращение с оружием. Следствие продолжается.

Напомним, вчера в Днепре неизвестные из автомобиля Lexus выбросили взрывное устройство на обочину. Это произошло во время того, как транспортное средство преследовала полиция.

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