Мешканець Кременчука погрожував підірвати гранатою військкомат, — деталі

Поліцейський на місці інциденту. Фото: скріншот

Правоохоронці Полтавської області затримали мешканця Кременчука, який погрожував гранатою підірвати військкомат. Проте вилучений боєприпас виявився доволі цікавим, але не менш небезпечним.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

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Повідомляється, що інцидент стався вчора 14 листопада. До міського військкомату увійшов чоловік, погрожував підірвати гранату, та навіть висмикнув чеку. Його вивели на вулицю в очікуванні поліції.

Правоохоронці повідомили, що зловмисник виявився місцевим мешканцем 1980 року народження. Вилучена граната виявилася страйкбольною.

"З дотриманням заходів безпеки у правопорушника вилучено боєприпас. За попередньою інформацією фахівців це страйкбольна граната. Вона не завдасть такої шкоди, як бойова, але оскільки це піротехнічний засіб, шкоду він все одно здатен наробити", — йдеться у повідомленні.

В комунікаційному відділу поліції Полтавщини наголосили: демонстрування зброї та боєприпасів (навіть виведених з бойового стану та страйкбольних/пневматичних виробів) у громадських місцях — це правопорушення, за яке передбачена кримінальна відповідальність.

Нагадаємо, що у Дніпрі невідомі з позашляховика Lexus викинули гранату в момент переслідування авто поліціянтами. Невдовзі їх затримали.

Подібний випадок трапився й у Чернівцях, де п'яний чоловік дістав гранату в барі, і демонстрував її відвідувачам. Хвалька невдовзі було затримано спецпризначенням МВС "Тор".