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Мешканець Кременчука погрожував підірвати гранатою військкомат, — деталі

15 листопада 2023 17:08
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Мешканець Кременчука погрожував підірвати гранатою військкомат, — деталі
Поліцейський на місці інциденту. Фото: скріншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Правоохоронці Полтавської області затримали мешканця Кременчука, який погрожував гранатою підірвати військкомат. Проте вилучений боєприпас виявився доволі цікавим, але не менш небезпечним. 

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

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Подробиці інциденту в Кременчуці

Повідомляється, що інцидент стався вчора 14 листопада. До міського військкомату увійшов чоловік, погрожував підірвати гранату, та навіть висмикнув чеку. Його вивели на вулицю в очікуванні поліції.

Правоохоронці повідомили, що зловмисник виявився місцевим мешканцем 1980 року народження. Вилучена граната виявилася страйкбольною.

"З дотриманням заходів безпеки у правопорушника вилучено боєприпас. За попередньою інформацією фахівців це страйкбольна граната. Вона не завдасть такої шкоди, як бойова, але оскільки це піротехнічний засіб, шкоду він все одно здатен наробити", — йдеться у повідомленні.

В комунікаційному відділу поліції Полтавщини наголосили: демонстрування зброї та боєприпасів (навіть виведених з бойового стану та страйкбольних/пневматичних виробів) у громадських місцях — це правопорушення, за яке передбачена кримінальна відповідальність. 

Нагадаємо, що у Дніпрі невідомі з позашляховика Lexus викинули гранату в момент переслідування авто поліціянтами. Невдовзі їх затримали

Подібний випадок трапився й у Чернівцях, де п'яний чоловік дістав гранату в барі, і демонстрував її відвідувачам. Хвалька невдовзі було затримано спецпризначенням МВС "Тор". 

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