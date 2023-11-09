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У Чернівцях п'яний чоловік дістав гранату в барі

9 листопада 2023 23:58
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Чернівцях п'яний чоловік дістав гранату в барі
Правоохоронці на місці події в Чернівцях. Фото: cv.npu.gov.ua
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У четвер, 9 листопада, у Чернівцях п'яний чоловік дістав гранату в барі. Він демонстрував її відвідувачам.

Про це повідомляє ГУ НП в Чернівецькій області.

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На місці події відразу виїхали спецпідрозділи ТОР патрульної поліції, РПОП, вибухотехніки, працівники карного розшуку та обласного Управління стратегічних розслідувань. Правоохоронці забезпечили максимальну безпеку громадянам.

Вони з'ясували, що 39-річний п'яний чернівчанин витягнув предмет, який схожий на гранату, та почав показувати її відвідувачам бару.

Правоохоронці та затриманий фігурант, який дістав гранату в барі в Чернівцях
Правоохоронці та затриманий фігурант. Фото: cv.npu.gov.ua

"Завдяки злагодженим і професійним діям поліцейських, вдалося запобігти непоправним наслідкам та швидко вилучити небезпечний боєприпас", — йдеться у повідомленні.

Правоохоронці затримали чоловіка, а також вилучили речові докази для проведення експертизи.

Граната, яку дістав п'яний чоловік у барі в Чернівцях
Граната, яку дістав п'яний чоловік у барі. Фото: cv.npu.gov.ua

Слідчі Чернівецького райуправління поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами (ч. 1 ст. 263 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до семи років. Наразі триває досудове розслідування.

Нагадаємо, у Тернополі пролунали два вибухи в ніч на 9 листопада. На транспортний засіб місцевого підприємця невідомий встановив вибуховий пристрій, автівка зазнала незначних пошкоджень.

Також ми писали, що в Одеській області чоловік кинув гранату в водія мікроавтобуса замість оплати проїзду. Після інциденту чоловік, одягнений у військову форму, зник.

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