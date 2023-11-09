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В Черновцах пьяный мужчина достал гранату в баре

9 ноября 2023 23:58
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Черновцах пьяный мужчина достал гранату в баре
Правоохранители на месте происшествия в Черновцах. Фото: cv.npu.gov.ua
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В четверг, 9 ноября, в Черновцах пьяный мужчина достал гранату в баре. Он показывал ее посетителям.

Об этом сообщает ГУ НП в Черновицкой области.

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На месте происшествия сразу выехали спецподразделения ТОР патрульной полиции, РПОП, взрывотехники, работники уголовного розыска и областного управления стратегических расследований. Правоохранители обеспечили максимальную безопасность для граждан.

Они выяснили, что 39-летний пьяный черновчанин вытащил предмет, который похож на гранату, и начал показывать ее посетителям бара.

Правоохранители и задержанный фигурант, доставший гранату в баре в Черновцах
Правоохранители и задержанный фигурант. Фото: cv.npu.gov.ua

"Благодаря слаженным и профессиональным действиям полицейских, удалось предотвратить непоправимые последствия и быстро изъять опасный боеприпас", — говорится в сообщении.

Правоохранители задержали мужчину, а также изъяли доказательства для проведения экспертизы.

Граната, которую достал пьяный мужчина в баре
Граната, которую достал пьяный мужчина в баре. Фото: cv.npu.gov.ua

Следователи Черновицкого райуправления полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований за незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами (ч. 1 ст. 263 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. В настоящее время продолжается досудебное расследование.

Напомним, в Тернополе произошли два взрыва в ночь на 9 ноября. На транспортное средство местного предпринимателя неизвестный установил взрывное устройство, автомобиль получил незначительные повреждения.

Также мы писали, что в Одесской области мужчина бросил гранату в водителя микроавтобуса вместо оплаты проезда. После инцидента мужчина, одетый в военную форму, скрылся.

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