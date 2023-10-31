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Мэр Чорткова отреагировал на вручение ему подозрения о незаконном распределении земельных участков

31 октября 2023 22:52
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Мэр Чорткова отреагировал на вручение ему подозрения о незаконном распределении земельных участков
Мэр Чорткова Владимир Шматько. Фото: Скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Мэр Чорткова Владимир Шматько прокомментировал вручение ему подозрения полицейскими. В ней сообщается о совершенном им незаконном распределении земельных участков.

Соответствующее видео Владимир Шматько опубликовал на своей странице в соцсети.

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Шматько прокомментировал вручение ему подозрения

"В соцсетях распространяется информация, что городскому голове Чорткова Владимиру Шматько вручили подозрение в незаконном распределении земельных участков и сумме ущерба в 850 тысяч гривен", — рассказал Владимир Шматько.

Он пояснил, что речь идет о том, что в 2021 году на очередной сессии Чортковского городского совета шестнадцатью голосами были приняты проекты землеустройства и техническая документация о передаче в собственность жителям общины Чорткова семи земельных участков в селах Горишня Изгнанка, Скородинцы, Переходы.

По словам Шматько, самый маленький участок о котором идет речь, имеет площадь примерно 0,09 гектара, другие — 0.10, 0,12 гектара, и один большой — это 1,6 гектара.

Шматько отметил, что уже некоторое время продолжался сбор данных полицейскими, которые приезжали в дома людей, допрашивали их, собирали информацию. По его мнению, все это происходило с нарушением закона.

Своей вины Шматько не признает

"Никакого преступления я не вижу, депутаты решение приняли, было большинство от общего состава, работники полиции опросили людей, и кстати, земельный участок в Чорткове тогда получил и ветеран АТО. Та сумма ущерба, которая сейчас фигурирует по делу, по моему мнению, это очень все раздуто, какая цель — до конца не понимаю", — подчеркнул Шматько.

Также мэр Черткова сказал, что в интернете распространяли ложную информацию, которая касается этого дела.

"На официальных ресурсах прокуратуры, полиции, управления стратегических расследований было написано "8 гектаров". Я позвонил полицейским и говорю: "Как вы так пишете, если речь идет о 2,7 гектара земли?". Они исправили, но отдельные "желтые" издания продолжают эту "зраду" разгонять. Это очень неприятно. Это большой удар по репутации нашего города", — рассказал Владимир Шматько.

Ранее мы сообщали, что Служба безопасности Украины собрала доказательную базу экс-заместителя Председателя Службы судебной охраны. Он организовал масштабную схему нелегального выезда мужчин за пределы Украины.

Напомним, что в четверг, 26 октября, в Сумах полицейские проводили следственные действия в городском совете. Предварительно известно, что должностные лица учреждения наладили схему, позволяющую завладеть бюджетными средствами.

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